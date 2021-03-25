"Esnaf karşılıksız çekte süre uzatımı istiyor"

Canan SAKARYA

Çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unun ödenmesi için verilen süre yarın sona eriyor. Bu tarihe kadar ödeme yapmayanlar için cezaevi yolu yeniden açılacak. Sürenin dolmasına 1 gün kalmasına karşın süre uzatımı konusunda bir adım atılmadı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre yeniden süre uzatımı konusunda bir yasal bir düzenleme yapılması planlanmıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamaları, bazı sektörlerde işletmelerin uzun süre kapalı kalmasıyla birlikte ekonomik faaliyetlerdeki daralma ile kurda yaşanan dalgalanmanın da etkisiyle ödeme yapamadığını belirten esnaf ödeme süresinin uzatılmasını ve çekte hapis cezasını kaldırılmasını istiyor.

Sorunlarına çözüm bekleyen karşılıksız çek mağduru çok sayıda esnaf Meclis’te sorunun çözümü için milletvekilleriyle görüştü. Çek mağduru esnafla Meclis’te basın toplantısı yapan CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılması gerektiğini belirtti. Hamzaçebi, salgın ve ekonomik kriz yaşanırken, esnafın çeklerini ödeyememesinin sorumlusunun

devlet olduğunu, bu sorunun çözümünün Meclis’in görevi olduğunu söyledi. Çeki karşılıksız çıkan vatandaşa tanınan sürenin 26 Mart 2021’de sona ereceğine dikkat çeken Hamzaçebi, “Süre, Cuma günü sona eriyor, Meclis’te hala bir düzenleme yok. Bunun anlamı, esnafa ‘Parayı ödemezseniz pazartesi günü hapse gireceksiniz’ tehdididir. Bu tehdit, TBMM’ye yakışmıyor” dedi. Çözüm için Meclis’e gelen esnaf ise “Hapse girersek borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Ailemize kim bakacak?” diyor.

Yüzde 10 ödeme şartı getirilmişti

26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun’la, Çek Kanunu’na geçici bir madde eklenerek 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek suçundan mahkum edilenlerin cezalarının infazı durduruldu. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unu alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını bir yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyeti bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’u ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verecek.