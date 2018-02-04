"Esnaf Kart" hangi avantajları sağlayacak?

04 Şubat 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, gelecek günlerde Bakanlık ile PTT AŞ arasında bir protokol imzalanacak.

Protokole göre, PTT'den esnafa, özel indirim ve avantajlar sağlayacak kart hizmeti verilecek. "Esnaf Kart" adı verilen bu kartla PTT'nin bankacılık hizmetlerinde esnafa çeşitli avantajlar sağlanacak. Esnaf, bağlı bulunduğu odaya, kartıyla aidat ödemesi yapabilecek.

Esnafa uygun vade ve faizle kredi

PTT, Esnaf Kart ile esnafın nakit ihtiyacı için kredi desteği verecek. Kurum, anlaşmalı olduğu bankalarla esnafı buluşturarak, uygun vade ve faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlayacak. Esnaf, kendisine en yakın PTT iş yerine başvurarak, kredi imkanları hakkında bilgi alacak ve sunulan hizmetten faydalanabilecek.

PTT, esnafa yaygın şube ağı ve zırhlı araç filosuyla nakit toplama ve dağıtma hizmeti de sunacak. Bu hizmetle dileyen esnaftan, dilediği zaman aralığında kasasında biriken nakit, kıymetli evrak, maden ve benzeri değerler güvenle toplanıp, teslim edilecek.

PTT'nin üye iş yeri ve pos sistemi uygulaması, esnafa, özel komisyon oranlarıyla sunulacak. Taksicilere özel mobil pos hizmeti verilecek. Bu kapsamda yıl bitmeden "Esnaf Pos Sistemi" oluşturulacak ve kullanıma açılacak.

PTTcell önemli imkanlar sağlayacak

Taşımacılık yapan esnafa, PTT kart özelliği de olan fotoğraflı mesleki yeterlilik belgesi (SCR) kartı verilecek.

PTT AŞ, sigorta platformuyla esnafın ihtiyacına göre sigorta ürünleri belirleyecek. Sicil numarasını bildiren Esnaf Kart sahipleri, PTT'nin belirlenen sigorta ürünlerinden indirimli faydalanacak.

PTTcell üzerinden özel esnaf tarifesi de hazırlanarak, faturalı ve faturasız paket seçenekleri sunulacak. Esnaf tarifesinde, grup içi sınırsız konuşma hakkı olacak.

Esnaf Kart sahibi esnaf, APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde yüzde 20'ye varan oranlarda indirimden yararlanacak. Resmi yazışmalarını güvenli şekilde yapmak isteyen esnafa, kayıtlı elektronik posta hizmeti de verilecek. Esnafa, yüzde 10 indirimle e-posta hizmeti sunulacak.

Kaynak: AA