Esnaf ‘Ramazan’a umut bağladı!

20 Mart 2020

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Günlük hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını karşısında Türkiye’de de çarşı pazar, alınan tedbirlerle boşaldı. İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda işyerlerinin büyük bir bölümü kapanırken, özel günlerde 500 bin kişinin ziyaret ettiği çarşı, tarihinin en boş dönemini yaşıyor. Yine gıdadan inşaat malzemesine her türlü ürünün satıldığı Yenişehir Gıda ve İnşaatçılar Çarşısı’nda da işler durma noktasına geldi. Her iki çarşıda da esnaf ve işyeri sahipleri virüsün etkisini yitirmesini beklendiği nisanda başlayacak Ramazan ayına kilitlendi. Manisalı Gıda Sanayi Ltd. Şti. sahibi Başar Manisalı, tarihi çarşıda günlük ziyaretlerin yüzde 50 oranında düştüğünü belirterek, “Açık olan dükkanlar da her zamankinden önce kapanıyor. Çarşı tarihinde böyle bir dönem hatırlamıyorum” diye konuştu. Taşkent Ticaret sahibi Oğuz Taşkend de pazartesi ve salı günü hareketlik yaşanan çarşının çarşamba ve perşembe günü boşaldığını belirterek, “İşlem hacmi yüzde 40 düştü demek abartı olmaz” dedi.

Aynı zamanda İzmir Ticaret Borsası Baklagiller Toptan Ticareti Meslek Komitesi Üyesi de olan Oğuz Taşkend, bakliyat fiyatlarında uzun süredir bir artış olmadığına da değindi. Yerli nohut kg fiyatının 5- 6 TL, ithal fiyatının 7- 8 TL, ithal kırmızı mercimek kg fiyatının 5, yerli fiyatının ise 6.6- 7 TL olduğu bilgisini veren Taşkend, “Bu fiyatlar son 4 aydır böyle. Bir malın fiyatının artması için talebin fazla olması lazım. Oysa talepte gözlenen bir artış yok. Vatandaşlarımız hafta başı iki gün ihtiyaçlarını alıp evlerine çekildiler. Şimdilik durum bu” diye konuştu. Taşkend ayrıca geçmişte Ege Bölgesi’nin tüm illerine mal sevkiyatı yapan Yenişehir Gıda Çarşısı’nda esnafın Ramazan ayını beklediğini dile getirdi. Taşkend, “Ancak koronavirüs salgını ve alınan tedbirler uzarsa Ramazan ayını da kaybetmekten endişe ediyoruz” sözlerine yer verdi.

“Yeni tedbirlerin olumlu etkilerini göreceğiz”



İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, ekonomik ve sosyal yaşamın durmasının yanı sıra bazı mesleklere sınırlamaların getirilmesi en fazla doğrudan halka mal ve hizmet sunan esnafları zor duruma düşürdüğüne dikkat çekti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı ile sürekli temas halinde olduklarını kaydeden Mutlu, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ kapsamında alınan tedbirlerinin olumlu etkilerinin yakın bir zamanda hissedileceğini söyledi. Mutlu, “Ekonominin de süreci en az hasarla atlatması için bazı önlemler gerekiyordu. Bu çerçevede açıklanan kararlar esnaf sanatkarlarımız için sevindiricidir. Ulusumuz bu zor günleri de atlatacak, esnaf sanatkarlarımız da her zaman olduğu gibi bu mücadelede de üzerine düşen ödevleri eksiksiz yerine getirecektir” dedi.