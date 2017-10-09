Esnaf sayısı 1.7 milyona yaklaştı

09 Ekim 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından eylül ayı itibariyle esnaf ve sanatkar sayılarındaki artışla ilgili bilgi verildi.

Buna göre esnaf sayısı geçen yılın eylül ayından bu yıl eylül ayı sonuna kadar 31 bin 81, geçtiğimiz ağustostan beri ise 5 bin 127 arttı. Eylül sonu itibariyle ise toplam sayı 1 milyon 694 bin 975 oldu.

"İş yeri sayısı 5 bin 545 arttı"

Konuyla ilgili detaylı bilgi veren TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri sayısı eylül 2016'dan bu yılın aynı dönemine kadar 32 bin 558 artış göstererek 1 milyon 823 bin 678 oldu. Geçtiğimiz aydan bu aya ise iş yeri sayısında 5 bin 454 artış görüldü. Ülke genelinde esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olarak faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar sayısının nüfusa oranı ise yüzde 2.12 olarak kayıtlara geçti" açıklamasında bulundu.

En çok tercih edilen meslek büfe ve bakkal işletmeciliği

Esnaf sayısının illere göre dağılımı hakkında da konuşan Palandöken, "Sicile kayıtlı esnaf ve sanatkar sayısı bakımından ilk beş sırayı 190 bin 727 ile İstanbul, 107 bin 287 ile İzmir, 88 bin 168 ile Ankara, 71 bin 322 ile Antalya, 65 bin 222 ile Bursa aldı. Esnaf ve sanatkar sayısının nüfusa oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla, Muğla yüzde 3,96, Burdur, 3,87, Edirne, 3,73, Çanakkale 3,69 ve Artvin 3,60. Bu yıl eylül ayında esnaf ve sanatkar siciline en fazla tescili yapılan ilk beş meslek kolunda ilk sırayı bin 452 ile büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret, ikinci sırayı bin 423 ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, üçüncü sırayı bin 68 ile servis aracı işletmeciliği, dördüncü sırayı 868 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, beşinci sırayı ise 581 ile minibüs işletmeciliği aldı" bilgisini verdi.

Kadın esnaf sayısı 263 bine yaklaştı

Ülke genelindeki kadın esnaf ve sanatkarlar sayısında da artış olduğunu belirten Palandöken, "Kadın esnaf sayısında geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana bin 663 artış olurken, geçen yıl eylül ayından bu yana 14 bin 437 artış gerçekleşti. Eylül sonu itibariyle mevcut 262 bin 768 kadın esnaf ve sanatkarın tüm esnaf sayısına oranı 15.50 Geçen yılın aynı ayında bu oran 14.92'idi. Kadınların iş gücüne katılımı adına kadın esnaf ve sanatkar sayımızın her geçen gün artacağı inancındayız" dedi.