Esnaf Sevgililer Günü'ne hazır

09 Şubat 2018

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kalırken, hediyelik eşya alışverişi de arttı. Bu özel gün kapsamında en çok tercih edilen hediyelerin başında gelen gülün adet fiyatı 5 ile 20 lira arasında değişiyor.

Türkiye Çiçekçiler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Tutar, Türkiye'nin bulunduğu bölgede son yıllarda yaşanan gerilimler nedeniyle sevgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tüm çiçekçi esnafının Sevgililer Günü'ne hazır olduğunu anlatan Tutar, "Vatandaşlarımız son yıllarda fiyatları düşük tutan internet sitelerini tercih ediyor. Bazı firmalar ürünü sanal ortamda detaylı bir şekilde göstermeyerek satış yapıyor. Üçüncü kalite çiçeği birinci kalite gibi gösterip internetten satıyorlar. Deformasyonları çeşitli objelerle kapatıyorlar ve tüketiciye gönderiyorlar." diye konuştu.

Tutar, internet üzerinden alınan kalitesiz çiçeklerin iadelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle de federasyona birçok şikayet geldiğini kaydetti.

İnternet üzerinden alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin sektörde kalitesini kanıtlamış kurumsal firmaları tercih etmesi gerektiğine işaret eden Tutar, "Kutudaki güllerin fiyatı 10 liradan başlıyor, ve bölgesel olarak değişiyor. İstabul ve Ankara'da fiyatlar 20 lirayı bulabiliyor. İzmir üretim bölgesi olduğu için fiyatlar biraz daha düşük. Bu ilde yerli güller 5, ithal güller ise 20 liradan başlıyor. Elimizden geldiği kadar Türkiye çapında fiyatları düşük tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ekonomiye 10 milyar liralık katkı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de esnaf ve sanatkarların Sevgililer Günü’nde satışlarının artmasını beklediğini söyledi.

Geçen yıl Sevgililer Günü'nün kutlandığı 14 Şubat'ı kapsayan haftada 8,9 milyar liradan fazla harcama yapıldığına dikkati çeken Palandöken, bu yıl ise harcamaların 10 milyar lirayı bulmasının beklendiğini belirtti. Palandöken, korsan satıcılara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımız taklit, korsan ve çalıntı ürünler ile kazanç sağlayan insanların oyununa gelmemek için dikkatli olmalı." dedi.

"Alyans fiyatları 300 liradan başlıyor"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşoğlu da sektörün 14 Şubat'a hazır olduğunu, bu özel gün için yüzük, kolye ve alyansların tasarlandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, uygun fiyatlarla gösterişli takıların alınabileceğini belirterek, "Alyans fiyatlarımız 300 liradan başlıyor. Mücevher kesiminde, altının dışında bu yıl çok özel tasarımlar var. Tek taş pırlanta ve tasarım yüzükleri de 750 liradan başlıyor. Fiyatlar taşların büyüklüğüne göre değişiyor." diye konuştu.

"Antalya'daki otel fiyatları 300 - 714 lira"

Otelciler de yaklaşan Sevgililer Günü'ne özel çeşitli kampanyalar düzenliyor. Geniş fiyat yelpazesinde önerileri sunan oteller, bu harcamalar için taksit seçeneklerini fırsatı da tanıyor. Bu özel günü farklı bir şehirde kutlamak isteyenler, her şey dahil 2 gece 3 gün için Antalya'daki otellerde 300 -714 liradan konaklayabilecek.

Kaynak: AA