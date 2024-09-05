Esnaf ve KOBİ'lerden OVP'ye destek: 'İç piyasa hareketli olmalı'

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'yi değerlendirdi.

Enflasyonla mücadele kararlılıkla devam ederken, sosyal refah ve istihdamın korunması amacıyla bir yol haritası hazırlanmasının önemini vurgulayan Kopuz, OVP'deki temel politikaların, öncelikli kısa vadeli hedef olan fiyat istikrarının tesisindeki kararlılığı ortaya koyması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Kopuz, büyümeden vazgeçilmeden enflasyonla mücadelenin sürdürülmesinin, küresel ve bölgesel jeopolitik gerginlik ve belirsizlikler derinleşirken, Türkiye'nin yatırım ve ihracat odaklı büyümeye, mali disipline ve sürdürülebilir istihdama öncelik vermesinin önem arz ettiğini ifade etti.

'KOBİ'ler için iç piyasa hareketli olmalı'

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç de OVP'nin enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari açık hedefleri açısından kendi içinde tutarlı bir görüntü verdiğini belirtti.

OVP'deki hedeflerin ve öngörülerin iyiye işaret ettiğini ifade eden Özgenç, esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yaşamlarını idame edebilmeleri için iç piyasanın hareketli olması ve KOBİ'lerin ortaklık kültürünün teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Özgenç, iş dünyasının öncelikli beklentisinin öngörülebilirlik olduğunu belirterek, gelecek 3 yılı kapsayan yeni OVP'nin öngörülebilirliği sağlaması dolayısıyla memnuniyet verici olduğunu vurguladı.