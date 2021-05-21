Esnaf ve sanatkarlara hibe desteği Resmi Gazete'de

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere salgınla mücadele kapsamında 3,000 TL ve 5,000 TL tek seferlik hibe desteği yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karar uyarınca, gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere Ticaret Bakanlığınca belirlenecek iki ayrı grup için 3,000 TL ve 5,000 TL hibe desteği sağlanacak. Destek bütçesi, Ticaret Bakanlığı bütçesine koyulacak ödenekten karşılanacak.