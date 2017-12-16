Esnaf yazar kasada erteleme talep etti

16 Aralık 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğunun ertelenmesini talep etti.

Yeni nesil yazar kasaların büyük işletmeler tarafından kullanılmaya başlandığını ancak 2014 yılı cirosu 150 bin liranın altında olan esnaf için zorunluluğun 1 Ocak 2018'de geçerli olacağını hatırlatan Palandöken, sürenin ertelenmesini istedi.

Palandöken, yeni nesil yazar kasa kullanımının kayıt dışı ekonominin önlenmesinde önemli rolü bulunmasına karşın esnaf için külfet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni nesil yazar kasalar, zor durumda olan esnafımız için büyük bir mali külfet. Maliye Bakanlığından, esnafımıza mevcut yazar kasalarını mali hafızası doluncaya kadar kullanabilmeleri için izin talep ettik. Kısa sürede düzenlemenin çıkmasını bekliyoruz. Esnafımız yıl sonuna sayılı günler kala, yeni nesil yazar kasa almak için acele etmesin"

Kaynak: AA