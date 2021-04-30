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Esnafa 1,000 TL hibe ve kira desteği 1 ay uzatıldı

Salgından etkilenen esnaf ve sanatkarlara 3 ay süreyle 1.000 TL’lik hibe verilmesini öngören desteğin süresi 1 ay uzatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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22 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile COVID-19 tedbirlerinden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 3 ay süreyle 1.000 TL’lik hibe verilmesini öngören desteğin süresi 1 ay uzatıldı.

Ayrıca işyeri kira olanlara, Büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 lira kira desteği verilmesine ilişkin hükmün süresi de yine 1 ay uzatıldı.

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