Esnafa 3 ve 5 bin TL hibede başvuru süresi uzadı

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve gerçek kişi tacirlere verilen 3 ve 5 bin TL tutarındaki hibelere başvurusu süresini 1 Temmuz’a kadar uzattı.

Uzatma kararını Bakan Mehmet Muş, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Muş mesajında, “Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık.” ifadesine yer verdi.