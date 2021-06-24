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Esnafa 3 ve 5 bin TL hibede başvuru süresi uzadı

Esnaf ve gerçek kişi tacirlere verilen 3 ve 5 bin TL tutarındaki hibelere başvurusu süresi 1 Temmuz’a kadar uzatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ticaret Bakanlığı, esnaf ve gerçek kişi tacirlere verilen 3 ve 5 bin TL tutarındaki hibelere başvurusu süresini 1 Temmuz’a kadar uzattı.

Uzatma kararını Bakan Mehmet Muş, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Muş mesajında, “Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık.” ifadesine yer verdi.

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