Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başladı

Esnafa yönelik hibe desteği başvuruları başladı. 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar devam edecek olan başvurular, TC kimlik numarasına göre alınıyor.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC kimlik numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacak:

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar.