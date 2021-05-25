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Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başladı

Esnafa yönelik hibe desteği başvuruları, kimlik numaralarına göre başladı. Bugün, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Esnafa yönelik hibe desteği başvuruları başladı. 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar devam edecek olan başvurular, TC kimlik numarasına göre alınıyor.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC kimlik numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacak:

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,
2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,
4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,
6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,
8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,
30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar.