Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik hibe desteği ödemelerinin yarından itibaren ödenmeye başlanacağı bildirdi.

Bakan Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını söyleyen Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.