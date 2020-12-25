Esnafa hibe desteğinde “vergi” riski uyarısı

Vergi Hukukçusu Ahmet Ak, esnafa verilen hibe desteğinin mevzuatında gelir vergisinden muaftır hükmü bulunmadığını belirterek vergiden muaf olmayan esnaf açısından tereddütlü bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ak, hibe destekleri Kararı’nda vergiden muafiyet hükmünün yer almamasının dikkate değer bir durum ortaya çıkardığını belirtti. “Hibeler karşılıksız ama tebliğe vergi muafiyeti hükmü eklenmeli” diyen Prof. Dr. Ahmet Ak, “Vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar dışında, hibe ödemesi yapılacak gerçek kişiler, gelir vergisi kanunu kapsamında ticari kazanç elde eden basit usule tabi mükellefler ile gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleridir. Gelir vergisi mükelleflerinin ticari faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği kazançlar gelir vergisine tabidir. Kanunen vergilendirilmesi öngörülen gelirler, vergiden istisna edilmediği takdirde vergi matrahına eklenmesi gerekir. Bu kapsamda yapılan hibe ve kira destekleri, mükelleflerin esnaf ve sanatkâr ya da tacir olma durumlarından yani ticari faaliyetlerinden dolayı yapılacağından, ticari kazanç kapsamında elde edilen bir gelir kabul edilip, vergi matrahına dahil edilmesi gerekecektir” uyarısında bulundu.

“Karşılıksız hibe”

Hibenin zor bir dönemde açıklandığına ve yayımlanan 3323 sayılı Karar’ın “karşılıksız hibe” olduğuna işaret eden Ahmet Ak, “Bu karar, sosyal hukuk devleti ilkesi açısından olumlu ve yerinde bir karardır. Anayasa’nın 73. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiye istinaden, kararnameye eklenecek ‘Bu kararname kapsamında yapılacak hibe ödemeleri ve kira destekleri her türlü vergi resim ve harçtan muaftır’ hükmüyle sorun çözülebilir” dedi. Ahmet Ak, salgından etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek karşılıksız hibe desteğinden yararlanacak şirketlerin esnaf ve küçük şirketler olduğunu hatırlattı.

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu:

Kural olarak vergiye tabi olmasa da yasal düzenleme gerekir

Bu konuda, yapılan yardımların vergiye tabi olması gerektiği ya da vergiye tabi olmaması gerektiği yönünde vergi yasalarında açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Yapılan yardımlar, sosyal devlet anlayışı içerisinde devletin yurttaşlarına yaptığı mali transferlerdir. Karşılıksızdırlar. Ticari işletmelerle doğrudan bağlantısı bulunmamaktadır. Kural olarak, bu yardımların vergiye tabi olmaması gerektiği değerlendirilmektedir. Ancak bu konuda yasal düzenleme yapılmasının gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

Esnafa hibe ödemesi 2021 Ocak’ta başlayacak

Hibe desteği, gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Ödemeler 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılacak. Ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe desteği sağlanacak. Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk Lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira desteği sağlanacak.