Esnafa hibe destekleri yürürlükte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta duyurulan esnaf hibe destekleri Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Buna göre hibe, doğrudan veya kira desteği olarak verilecek. Doğrudan hibe desteği 3 ay süreyle aylık 1000 lira olacak.

Bu destekten 14 Aralık 2020 tarihi itibarıyla; esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazancı basit usulde tespit edilenler, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar yararlanacak.

Destekten ayrıca, COVID-19 salgını sebebiyle alınan tedbirlerden etkilenen gerçek kişi ve tacirler de yararlanabilecek.

İş yeri kira olanlara, 3 aylık süreyle büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği sağlanacak.