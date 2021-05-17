Esnafa iki grup halinde toplam 4.6 milyar lira destek

Pandemi ve kapanma nedeniyle zor günler yaşayan esnaf için yeni destek paketi devreye alındı. Destek paketinin ayrıntılarını Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi önlemlerinden zarar gören esnafa iki grup halinde toplam 4 milyar 622 milyon lira hibe desteği verileceğini söyledi.

Erdoğan ilk grupta yer alan; kahve, kafe, çay bahçesi, okul personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, kantin, kırtasiye, hamam gibi 235 bin esnafa 5 bin lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

İkinci grupta yer alan 1 milyon 150 bin esnafa ise 3 bin lira hibe desteği verilecek. Bu grupta daha önceki desteklerden yararlanan berber gibi meslek gruplarının yanı sıra, bakım onarım, tamirat, kaporta, seyyar satıcı, sıhhi tesisat, kozmetik, oyuncak, hediyelik eşya, müzisyen, oto yıkama, tuhafiye, ayakkabı, bakırcı, çilingir, ayakkabıcı gibi esnaflar yararlanacak.

Çiftçilerin borçları erteleniyor

Erdoğan, çiftçilere yönelik de adım attıklarını açıkladı: "Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir."