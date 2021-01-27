Esnafa kira desteği ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf, sanatkar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteğinin 20 Ocak’ta başladığını hatırlatırken, kira kaybı desteği ödemelerinin ise bugün başladığını bildirdi.

Bakan Pekcan, önceki dün yaptığı açıklamada gelen talepler üzerine esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını bildirmişti.

Buna göre, destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflar, 31 Mart 2021 akşamına kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler.

Bu kapsamda esnafa gelir kaybı desteği olarak 1.000’er lira, kira desteği olarak ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira olmak üzere 3 ay süreyle karşılıksız destek sağlanacak.