Esnafın 'Babalar Günü'nden beklentisi büyük

Her türlü bütçeye uygun hediye için esnafın kapılarının açık olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu özel günde babaların unutulmamasını istedi.

Palandöken, "Esnafımız en çok özel günlerde yoğun satış yapıyor fakat salgın dolayısıyla tüm özel günler sakin geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın koşullarında kazancı düşen ve zor zamanlardan geçen esnafın, Babalar Günü alışverişleri için büyük beklenti içerisinde olduğunu aktaran Palandöken, "İndirimlerin gerçek ve dişe dokunur olduğu esnafımızda küçük bir kalemden gömleğe, saatten pantolona, çiçekten cüzdana her türlü bütçeye uyacak, her zevke hitap edecek hediyeler mevcut. Hem babamızı mutlu etmek hem de esnafımıza destek olmak için vatandaşlarımızı Babalar Günü alışverişi yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.