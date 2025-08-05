Esnafın dijital tekelleşmeyle zorlu mücadelesi: İşletmelerin kapanma riski büyüyor

Küçük esnafın başı, dijital satış platformlarının dayattığı yüksek komisyon, reklam paketleri ve zorlu şartlar nedeniyle dertte. Yeme içme, turizm, emlak, otomobil, perakende, bilet gibi pek çok alanda faaliyet göstere işletmeler, dijital tekelleşmenin nedeniyle zor günler yaşıyor.

Esnaf, dijital platformların dayatmaları nedeniyle maddi açıdan oldukça zorlandıklarının altını çiziyor.

Yüksek komisyon, zorunlu kampanyalar ve dahası...

Alışverişin gittikçe çevrimiçi platformlara kayması, firmalar üzerinde büyük baskı yaratıyor. Birçok işletme çareyi bu platformlara geçmekte buluyor. Ancak, tekelleşmiş 3-5 platform dışında başka seçenekleri yok. Onların dayatmaları ise zorluklarını daha da artırıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, söz konusu çevrimiçi satış platformlarının uyguladığı yüksek komisyon, zorunlu kampanyalar, reklam paketleri, üyelik ücretleri küçük esnafın harcadığı maliyeti artırırken; kârını da düşürüyor.

Bu sebeple de esnaf, sattığı ürünün fiyatını yükseltmek zorunda kalıyor. Söz konusu uygulama, tüketiciyi de işletmeyi de olumsuz etkiliyor.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalara göre, bir ürünün fiyatı çevrimiçi satış kanallarında yüzde 60-70 oranında yükselebiliyor.

Satış platformları, ellerindeki güçle esnafı bu uygulamalara zorluyor. Bu uygulamalara dahil olmak istemeyen esnafa da satış kanallarında çıkartma tehdidi yöneltiliyor.

Ayrıca, küçük işletmeler söz konusu platformlara dahil olmadığında müşteriye ulaşma şansı da azalıyor. Bu durumda işletmeleri kapatma noktasına kadar getiriyor.

Çözüm Rekabet Kurumu'nda mı?

Uzmanlar ise, bu duruma karşı Rekabet Kurumu'nun denetim mekanizmalarını daha etkin kullanmasını istiyor. Platformların uyguladığı komisyon, reklam ve üye ücretlerinin yasal bir zemine oturtulmasına ihtiyaç var.

Birçok esnaf, komisyon oranlarının sabit tutulması, küçük esnafa nefes aldıracak çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Ayrıca, VIP ilan veya "öne çıkarma" paketleriyle esnafın mali açıdan zora sokulduğunun altı çiziliyor.