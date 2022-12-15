Esnafın faiz yükü için 11 milyar TL ayrıldı

Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanmasına yönelik hazine faiz destekli kredi kullandırma uygulamasının 2002 yılından bu yana sürdürüldüğünü anlatan Nebati, 2002 yılında 64 bin olan bu krediden faydalanan esnaf sayısının, bu yıl kasım sonu itibarıyla 1,1 milyona yükseldiğini bildirdi.

Nebati, “Esnaf adına hazinece ödenen faiz tutarı 2021 yılında 5,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında şu ana kadar 8,6 milyar liralık ödeme yapılmış olup yıl sonunda bu tutarın 9,5 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. 2023 yılında esnaf ve sanatkarlar adına ödenecek faiz için 11 milyar lira ayrılmıştır” bilgisini paylaştı.