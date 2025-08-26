Esnafın lig maçları heyecanı ‘milyonluk’ ücrete takıldı
Türkiye’de lig maçları yayını bu yıl milyonluk yayın ücretine takıldı. Ligde üçüncü haftanın geride kalmasına rağmen, birçok esnaf yeni dönemde yayın alamadı. Bazı işletmelerin 1.1 milyon liranın üzerinde bedel öderken sektör temsilcileri, “Geçen yılki ücret 400-450 bin lira. Taraftar kendileriyle özdeşleşen bölgeleri terk etmeye başladı. Esnaf muzdarip” dedi.
Hamide HANGÜL
Milyonlarca taraftarı bulunan ve işletmeler için de adeta gelir kapısı olan lig maçları yayınında bu yıl esnaf, milyonluk yayın ücretine takıldı. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlarının yoğun olduğu Kadıköy, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta esnafın, ligde üçüncü hafta geride kalmasına rağmen maç yayınlarını satın alamaması üzerinde bu defa fiyatta indirime gidildiği belirtildi. Bazı işletmelerin 1 milyon 150 bin liradan yayını satın aldığını, ancak Nevizade bölgesinde 50 işletmeden sadece 10’unun yeni teklife erişebildiğine işaret eden sektör temsilcileri, rakamın halen yüksek olduğunu, geçen yılki ücretin 400-450 bin lira olduğunu, hatta taraftarların bölgeyi terk etmeye başladığını belirterek, “Esnaf bu durumdan muzdarip” denildi.
“Küçük esnaf için çok ağır”
İstanbul’da bazı yeme-içme yerlerine futbol maçı yayını yapabilmeleri için 3,5 milyon TL’ye ulaşan ücret teklifleri iletildiğini söyleyen Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER) Başkanı Süleyman Erdal Eroğlu, özellikle Kadıköy’de küçük ve orta ölçekli mekanların yüksek bedelleri ödemesinin güç olduğunu ve bu yıl esnafın yüksek bedeller ödeyerek lig maçlarını satın alamadığını açıkladı. Türkiye’deki lig maçları için talep edilen ücretlerin, enflasyonist ortamda küçük işletmeler için oldukça ağır olduğunu söyleyen Eroğlu, söz konusu işletmelerin 400-500 kişilik değil, maksimum 50-60 kişilik esnaf işletmelerden oluştuğunu vurgu yaparak, “Ortalama 100 metrekarelik bir mekanda, bu seviyede ücret talep edilmesi işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Zaten kira, vergi ve SGK gibi önemli maliyetlerle mücadele eden esnaf için bu ek yük ciddi bir sorun oluşturuyor” dedi.
“Geçen yılın ücretleri 400-450 bin liraydı”
Spor yayıncılığını teşvik etmek yerine, söz konusu ücretin küçük işletmelerin yayın yapmasını zorlaştırdığına işaret eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Futbol severler işletmelerde bu maçları büyük bir heyecanla izliyorlar. En fazla Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçları izleniyor. Derbi maçlarında işletme kapasitesi 60 kişilikse, 60’ı da doluyor. Bu yıl ki lig maçlarını yayımlamak isteyen esnaf işletmeleri için de teklifler iletilmeye başladı. Ancak geçen yıl 650 bin liradan başlayan ve 450-400 bin liraya kadar inen maç yayınları, bu yıl 3,5 milyon liraya yükseldi. Yaklaşık 10 katı bir artış olmasını anlayamıyorum. Önceden Kadıköy’de 220 işletme maç yayını veriyordu. Geçen yıl bu sayısı 20’ye düşmüştü. Şu anda bu yayını verebilen yok, çünkü satın alamıyorlar.”
Nevizade’de fiyat indi 50 işletmeden sadece 10’u alabildi
Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı, Beyoğlu’nda bazı yerlerin yayın haklarını satın alan kuruluşun indirime gitmesiyle anlaşma sağladığını söyledi. Galatasaray taraftarının yoğun olduğu Beyoğlu Nevizade bölgesinde yaklaşık 50 esnaf olduğunu, bundan 9-10 tanesinin 1 milyon 150 bin TL’den iki gün önce anlaşmaya vardığını söyledi. Ancak tutarınhalen yüksek olduğunu söyleyen Kalaycı, “Anlaşma sağlayanlar maç yayınını verecek, ancak anlaşmayan çok var. Bu şartlarda çoğu mekanın kirasından bile yüksek bir rakam. Bu rakam kime yansıyacak? Vatandaşa yansıyacak. Lig 34 hafta, 3 haftası bitti. Lig maçlarını yayınlayamayınca Galatasaray taraftarı terk etmeye başladı bölgeyi. Esnaf bu durumdan muzdarip” diye konuştu.