Esnafın lig maçları heyecanı ‘milyonluk’ ücrete takıldı

Hamide HANGÜL

Milyonlarca taraftarı bulunan ve işletme­ler için de adeta ge­lir kapısı olan lig maçları yayı­nında bu yıl esnaf, milyonluk yayın ücretine takıldı. Özel­likle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlarının yoğun olduğu Kadıköy, Beyoğ­lu ve Beşiktaş’ta esnafın, lig­de üçüncü hafta geride kalma­sına rağmen maç yayınlarını satın alamaması üzerinde bu defa fiyatta indirime gidildiği belirtildi. Bazı işletmelerin 1 milyon 150 bin liradan yayını satın aldığını, ancak Nevizade bölgesinde 50 işletmeden sa­dece 10’unun yeni teklife eri­şebildiğine işaret eden sektör temsilcileri, rakamın halen yüksek olduğunu, geçen yılki ücretin 400-450 bin lira oldu­ğunu, hatta taraftarların böl­geyi terk etmeye başladığını belirterek, “Esnaf bu durum­dan muzdarip” denildi.

“Küçük esnaf için çok ağır”

İstanbul’da bazı yeme-iç­me yerlerine futbol maçı yayı­nı yapabilmeleri için 3,5 mil­yon TL’ye ulaşan ücret tek­lifleri iletildiğini söyleyen Kadıköy Esnaf Derneği (KA­DIDER) Başkanı Süleyman Erdal Eroğlu, özellikle Kadı­köy’de küçük ve orta ölçekli mekanların yüksek bedelleri ödemesinin güç olduğunu ve bu yıl esnafın yüksek bedeller ödeyerek lig maçlarını satın alamadığını açıkladı. Türki­ye’deki lig maçları için talep edilen ücretlerin, enflasyo­nist ortamda küçük işletme­ler için oldukça ağır olduğunu söyleyen Eroğlu, söz konusu işletmelerin 400-500 kişilik değil, maksimum 50-60 kişi­lik esnaf işletmelerden oluş­tuğunu vurgu yaparak, “Orta­lama 100 metrekarelik bir me­kanda, bu seviyede ücret talep edilmesi işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Zaten kira, vergi ve SGK gibi önem­li maliyetlerle mücadele eden esnaf için bu ek yük ciddi bir sorun oluşturuyor” dedi.

“Geçen yılın ücretleri 400-450 bin liraydı”

Spor yayıncılığını teşvik et­mek yerine, söz konusu üc­retin küçük işletmelerin ya­yın yapmasını zorlaştırdığına işaret eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Futbol se­verler işletmelerde bu maç­ları büyük bir heyecanla izli­yorlar. En fazla Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçla­rı izleniyor. Derbi maçların­da işletme kapasitesi 60 ki­şilikse, 60’ı da doluyor. Bu yıl ki lig maçlarını yayımlamak isteyen esnaf işletmeleri için de teklifler iletilmeye başla­dı. Ancak geçen yıl 650 bin li­radan başlayan ve 450-400 bin liraya kadar inen maç ya­yınları, bu yıl 3,5 milyon lira­ya yükseldi. Yaklaşık 10 katı bir artış olmasını anlayamı­yorum. Önceden Kadıköy’de 220 işletme maç yayını ve­riyordu. Geçen yıl bu sayısı 20’ye düşmüştü. Şu anda bu yayını verebilen yok, çünkü satın alamıyorlar.”

Nevizade’de fiyat indi 50 işletmeden sadece 10’u alabildi

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı, Beyoğlu’nda bazı yerlerin yayın haklarını satın alan kuruluşun indirime gitmesiyle anlaşma sağladığını söyledi. Galatasaray taraftarının yoğun olduğu Beyoğlu Nevizade bölgesinde yaklaşık 50 esnaf olduğunu, bundan 9-10 tanesinin 1 milyon 150 bin TL’den iki gün önce anlaşmaya vardığını söyledi. Ancak tutarınhalen yüksek olduğunu söyleyen Kalaycı, “Anlaşma sağlayanlar maç yayınını verecek, ancak anlaşmayan çok var. Bu şartlarda çoğu mekanın kirasından bile yüksek bir rakam. Bu rakam kime yansıyacak? Vatandaşa yansıyacak. Lig 34 hafta, 3 haftası bitti. Lig maçlarını yayınlayamayınca Galatasaray taraftarı terk etmeye başladı bölgeyi. Esnaf bu durumdan muzdarip” diye konuştu.