'Esnafın yapılandırma ödemeleri en az 6 ay ertelenmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen esnafın ertelenen kamu borçlarının ilk taksit ödemesinin bu ay sonunda yapılacağını belirterek, "Yapılandırma borç ödemelerinin, normalleşme takvimi de dikkate alınmak suretiyle, en az 6 ay daha ertelenmesi gerekiyor. Aksi halde yüz binlerce esnafın yapılandırması bozulacak ve bu borçlar hiç ödenemez bir hale dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle çok sayıda esnafın henüz iş yapamadığına dikkati çekti.

Söz konusu esnafın neredeyse tamamının borçlarını yeniden yapılandırdığını bildiren Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak, kanundan yararlanabilmek için ilk 2 taksitin zamanında ve tam olarak yatırılması gerekiyor. Hala iş yeri kapalı olan esnaf, bu borcu nasıl ödeyecek? Örneğin bir okul kantini veya okul servis aracı işletmecisi son 1 yıldır daha bir kuruş gelir elde etmemişken hangi parayla vergi borçlarını ödesin? Bu nedenle yapılandırma borç ödemelerinin, normalleşme takvimi de dikkate alınmak suretiyle, en az 6 ay daha ertelenmesi gerekiyor. Aksi halde yüzbinlerce esnafın yapılandırması bozulacak ve bu borçlar hiç ödenemez bir hale dönüşecek. Devlet de alacağını alamayacak."

Palandöken, yapılandırılmış borcun ödeme tarihinin ertelenebilmesi için ilgili kanunda değişiklik yapılması gerektiğini belirterek, kanunda değişiklik yapılırsa buna matrah artırımının da eklenmesi önerisinde bulundu.

Salgın döneminde iş yeri kapalı olan esnafın stoktaki ürünlerinin çürüdüğüne ancak defter kaydında bunların hala stok olarak göründüğüne işaret eden Palandöken, "Stok kaydında gözüküp de gerçekte olmayan stoklar ileride büyük sorunlara yol açacak. Esnaf bir yandan borçlarını kapatma derdindeyken bir yandan da tutmayan hesaplardan doğacak vergi cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Bunun için de matrah artırımı ve stok affı düzenlemelerinin kanuna eklenmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.