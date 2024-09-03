Esnaflar 'mücbir sebep' kararını olumlu karşıladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerde mücbir sebep hali kararı 30 Kasım'a kadar uzatıldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken kararı olumlu bulduğunu açıkladı.

Palandöken, “Deprem bölgesinde mücbir sebep uzatıldı. Mücbir sebep halinin uzatılması kararının esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetinin giderilmesi bakımından olumlu bir karar” dedi.

Mücbir sebep halinin uzatılması kararının evi ve işyeri yıkılan esnaf ve sanatkarlar adına oldukça sevindirici bir karar olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken şunları kaydetti: “Esnaf ve sanatkarların işlerinin başına geçip ayağa kalkmaları için mücbir sebep halinin uzatılması yönünde yaptığımız talebin Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından olumlu karşılanarak uzatılması bölge esnafımızı memnun etti. Çünkü deprem bölgelerinde hayat normale dönmeli ki esnaf ve sanatkar vergisini ödesin. Bu sebeplerden dolayı talebimize olumlu karşılık veren Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere tüm emeği geçenlere camiam adına teşekkür ediyorum."