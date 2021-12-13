Esnaftan çağrı: Yeniden değerleme oranının yarısı uygulansın

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması gerektiğini belirterek, vergi artışının enflasyonu da artıracağı uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Palandöken, artan harç ve verginin esnafın malı yükünü artıracağını dile getiren Palandöken, halkın satın alma gücünü artıracak düzenlemeler yapılması gerektiğin bildiri.

Palandöken Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 25 oranında uygulanmasına karar verilen MTV dışındaki diğer vergi ve cezaların, bir seferliğe mahsus hesaplananın yarısını aşmayacak şekilde uygulanmalı veya bu yıl artırılmaması gerektiğini aktardı.