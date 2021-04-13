Esnaftan olası kapanmaya karşı 7 maddelik talep

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında zor zamanlar geçiren esnaf ve sanatkarların olası bir kapanma kararına karşı taleplerini açıkladı.

Esnafın, ülke genelinde COVID-19 vaka sayılarının artması sebebiyle yeni bir kapanma ile karşı karşıya olduğunu belirten Palandöken, "Teşkilatımıza bağlı 415 meslek dalında pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza destek verilmeli." dedi.

Palandöken, olası bir kapanmaya karşı esnaf ve sanatkarların taleplerini şöyle sıraladı: