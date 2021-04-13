Esnaftan olası kapanmaya karşı 7 maddelik talep
Olası bir kapanmaya karşı esnafın taleplerini açıklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın tüm vergilerden muaf olması ve enerji girdilerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında zor zamanlar geçiren esnaf ve sanatkarların olası bir kapanma kararına karşı taleplerini açıkladı.
Esnafın, ülke genelinde COVID-19 vaka sayılarının artması sebebiyle yeni bir kapanma ile karşı karşıya olduğunu belirten Palandöken, "Teşkilatımıza bağlı 415 meslek dalında pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza destek verilmeli." dedi.
Palandöken, olası bir kapanmaya karşı esnaf ve sanatkarların taleplerini şöyle sıraladı:
- Esnafımız gelir vergisi, stopaj gibi tüm vergilerden muaf olmalı.
- Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdileri devlet tarafından karşılanmalı.
- İşverene ve çalışanlara ekonomik destek verilmeli.
- SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı.
- Esnafın borçları süresiz ve faizsiz olarak ertelenmeli.
- Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları ve bankalara olan tüm borçlar faizsiz ertelenmeli.
- Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmeli.