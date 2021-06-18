Esnek çalışma kalıcı, butik ofisler gündemde

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından TÜBİTAK’ın desteğiyle yürütülen "Esnek Çalışma Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi" kapsamında yapılan araştırma sonuçlarına göre, esnek çalışma modeli artık her işveren ile çalışanın hayatında önemli bir konuma geçti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklamasına göre, TÜBİTAK’ın desteğiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen “Esnek Çalışma Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi” kapsamında yapılan araştırma sonuçlarında, yeni normalleşme dönemiyle çalışma şekillerinin değişkenlik gösterdiği vurgulandı. Araştırmada, özellikle uzaktan çalışma, başka şehir ve ülkeden çalışma ile butik ofislerin gündeme alınacağı belirtildi.

Araştırmaya göre, salgın öncesine göre işyerinden çalışanların oranı yüzde 39,6 düştü. Mekan esnekliğiyle çalışanların oranı yüzde 35,6 arttı. Dönüşümlü çalışma nispeten daha az tercih edilen bir uygulama olarak gözlemlendi.

Esnek çalışmanın belirleyicisi karşılıklı güven

Çalışmada, metal sektöründeki bir işletmenin yöneticisi, şık ve yüksek maliyetli bina yatırımlarından vazgeçileceğini, daha saha odaklı ve butik ofislerin gündeme geleceğini söyledi. Şehir sınırlarının kalkmasının ötesine geçen bir uygulama da başka ülkeden çalışma. Moda sektöründen bir yönetici başka ülkeden çalışma esnekliği hakkında olumlu tutumunu, “Mesela şu anda benim İngiltere'deki dokuz tasarımcımın dokuzu da evden çalışıyor. Buraya getirmeme gerek yok; kreatif bir dünya, evden de yapabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki karşılıklı güven, esnek çalışmadaki ana belirleyiciler arasında yer alırken, güveninin pekiştiricileri arasında ise yöneticilerin çalışanlarına yönelik destekleyici yaklaşımı ve üst yönetimin esnek çalışmaya yönelik olumlu tutumu yer aldı.

53 üst düzey yönetici ile görüşüldü

Projeye toplam 81 özel sektör ve kamu kurumu ile sektörel sivil toplum örgütü katılımcı oldu. 27 kurumdan 53 üst düzey yönetici ile mülakatlar gerçekleştirildi. Mülakatlara 26 insan kaynakları yöneticisi ve 27 operasyondan sorumlu yönetici katıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Program Direktörü Doç. Dr. İdil Işık tarafından yürütülen proje kapsamında yapılan araştırmada, Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey ve İşletme Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Deniz Kantur ise araştırmacı olarak görev aldı.