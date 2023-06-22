Esnek ofis girişimiyle 9 milyon $ yatırım aldı

Hamide HANGÜL

İhtiyaca yönelik geliştirdiği esnek çalışma ve ofis çözümleriyle iş hayatına yön veren sektörün önde gelen markası Kolektif House, lokasyon ağını genişletmeye devam ediyor.

İstanbul’da Moda, Ferko Signature Levent ve A+live Ataşehir lokasyonlarını peş peşe hayata geçiren Kolektif House, Fonbulucu iş birliğiyle Ankara’daki ilk lokasyonu 1071 Ankara’yı açmak için de gün sayıyor.

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, 2015 yılında ‘Sev, yarat, paylaş’ mottosuyla yola çıktıklarını hatırlattı. Bu yolda 1 kişiden bin kişilik ekiplere kadar startup ve kurumsal şirketlerin ofis çözümlerini belirlemeye stratejik perspektifle yaklaştıklarını ve yeni nesil çalışma alanlarıyla iş hayatının geleceğine ışık tuttuklarını belirten Onur, bugüne kadar yatırımcılardan 9 milyon dolar yatırım aldıklarını kaydetti.

Sektörün yüzde 20’sine sahibiz

Ahmet Onur sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki yepyeni lokasyonlarımız ve kolektiflilerimizle birlikte büyümeye devam ediyoruz. CBRE Türkiye’nin kısa süre önce açıkladığı ‘Türkiye Hazır Ofis Pazarı 2023’ raporuna göre en büyük kiralanabilir ofis alanına sahip olarak, sektörde açık ara pazar liderliğimizi sürdürüyoruz.

Geldiğimiz noktada 80 bin metrekarelik toplam alanda 5 binden fazla şirkete hizmet sunuyoruz. Şu anda Türkiye’deki hazır ofislerin yaklaşık yüzde 20’sine sahibiz. Açacağımız yeni lokasyonlarla kısa sürede pazar payımızı yüzde 30’a taşımayı hedefliyoruz.”

Verdikleri hizmet ile şirketlerden aylık 400 ile 7 bin 500 TL arasında ödeme aldıklarını belirten onur, “Hazır ofisler şirketler için büyük tasarruf oluyor. Çalışanın da memnuniyeti artıyor.

Hepimiz biliyoru ki tam mesainin içinde kayıp dolu anlar var. Bizim işimize teknolojiye aşina firmalar daha yakın” dedi. Şirket olarak 12 ay boyunca fiyat sabitlediklerini belirten Onur, “Biz 1 milyar dolar veya daha fazla yatırımcı değerine ulaşan Unicorn girişimi olmak yerine uzun ve meşakkatli yolculuğu simgeleyen ‘deve’ olma hedefimiz var” diye konuştu.

İlk online satış platformu hizmet vermeye başladı

Ahmet Onur, teknolojiye yaptıkları yatırımların lokasyonlarda üyelerine eşsiz bir deneyim yaşattığını söyledi. Onur, “Teknoloji tabanlı hizmet sağlayıcısı ve topluluk yönetimi şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilk online satış platformumuzu hayata geçirdik.

Böylece Gezgin ve Sanal Ofis üyeliklerinden toplantı odası paketlerine geniş bir skalada esnek çalışma üyelik paketlerimizin e-ticaret entegrasyonunu gerçekleştirdik ve dijital üyelik yönetimini çok daha kapsamlı hale getirdik. Kolektif Gate uygulamamızla, tüm lokasyonlarımızda girişler, ofis ve toplantı odalarında kartsız sisteme geçiş yaptık" dedi.