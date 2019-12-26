ESO'da dijital dönüşüm buluşması

26 Aralık 2019

Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde Digit4Anatolia’nın katkılarıyla ‘Eskişehir Dijital Dönüşüm Zirvesi’ yapıldı. DÜNYA Gazetesi’nin medya sponsoru olduğu etkinlik iki gün sürerken, etkinlikte 6 ayrı panel ve 3 ayrı sunum gerçekleşti. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak etkinlikte yaptığı konuşmasında, dijitalleşmenin hayatın ve çalışmanın her alanında olduğunu belirterek, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımıyla iş süreçlerinin dijital ortamlara aktarıldığını söyledi. Dijital dönüşümün geleceğini tahmin etmenin zor olduğunu dile getiren Çakacak, “Dijital dönüşümü yakalayamayan işletmeler sektörün gerisinde kalmanın yanı sıra yok olmaya mahkum olacak. Eskişehir, dijitalleşmenin de merkezi olabilecek bir kent. Dünyayla rekabet edebilmemiz için dijital dönüşümü devamlı takip etmeliyiz” dedi.

“Dijitaldeki gelişim yerel yönetim anlayışının değişmesini zorunlu hale getirdi”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de bilgiyi “dünyanın en kıymetli varlığı” olarak nitelendirdi ve buna ulaşmanın artık çok kolay olduğunu söyledi. Belediye olarak dijital dönüşüme büyük önem verdiklerinin altını çizen Büyükerşen, şunları kaydetti: “Bilgisayar ve onun sayesinde dijital gelişim düzeyi, günümüzde yerel yönetim anlayışının da tamamen değişmesini zorunlu hale getirdi. Yerel yönetimlerin yeniden yapılanmaları, hizmet sunumlarını elektronik ortama yansıttıkları e-belediyecilik uygulamalarında da izlenebilmektedir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim 1999 yılında öncelikli olarak Yönetim Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi altyapılarını kurarak belediyenin dijital dönüşümünü başlattık. Bu sistemlerle sayısal verilerin elektronik ortama aktarılması sağlanmış oldu. Ayrıca Yönetim Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemini hayata geçiren ilk ya da ilk sıralardaki belediyelerden biriyiz” dedi.

“Dijital dönüşüm önce zihinlerde başlamalı”

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, Eskişehir’in teknoloji firmaları ve üniversiteleriyle entelektüel yapı ve sermaye bakımından güçlü bir kent olduğunu ifade etti. Dijital dönüşümün önce zihinlerde başlaması gerektiğini söyleyen Kesikbaş, “Dünyanın en güzel makinelerini alın, en güzel bilgisayarlarını koyun ama önce zihinde bu işi başlatmamız gerekiyor. Devrimi zihinlerde yaratmamız gerekiyor ki ondan sonra bu kök salsın ve daha da ileriye gidebilsin. Bu iş içinde en güzel kentin Eskişehir olduğunu düşünüyoruz. Bunu yapabilme ihtimalini de çok kuvvetli görüyoruz. Dijital dönüşümle ilgili kenti kampus haline getirmemiz gerekiyor. Bunu her alanda başlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

Digit4Anatlia Yetkilisi Taşkın Akkurt ise, 4.0 yada 3.0 olarak tanımlanan ‘dijital devrimi’ kendilerinin sektör, işletme ve durum bazlı olması nedeniyle ‘dijital dönüşüm’ olarak tanımladıklarını kaydetti. Digit4Anatlia olarak, dijital dönüşüme ayak uyduramayan firmaların 10 ila 15 yıl içinde yok olacağı gerçeğinden hareket ederek, farklı yada aynı kabiliyetleri bulunan işletmeleri bir araya getirerek güç birliği oluşturma çabası içerisinde olduklarını söyleyen Akkurt, “Eskişehir tarih boyunca çok şerefli unvanları aldı. Bizler bu kadim şehre ‘dijital dönüşümün başkenti’ unvanını layık buluyoruz” dedi.

“Eskişehir’de yapay zeka enstitüsü kurulabilir”

Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, “Yaklaşan Kırılma ve Yeni Verimlilikler/Katma Değer Platformu” konulu bir sunum yaptı. Önümüzde bir kırılma dönemi olacağını söyleyen Ultav, “Bu kırılma dönemi finans dünyasında 2018’de yaşadığımız kırılmalar gibi değil, daha çok önümüzdeki 50 yılı şekillendiren kırılmalardan bir tanesi. Bu korkutucu bir şey değil. Dünyadaki birçok firma için çok büyük bir fırsat anlamına geliyor. Bu kırılmadan sonraki dönem uyum dönemi. Uyum döneminde hareket kazanabilmek için toplum tarafında çizilen bir üçgen var. Bu üçgenin bir köşesinde iç-içelik, ikinci bir köşesinde dayanıklılık ve üçüncü köşesinde döngüsellik var” dedi.

“Şirketlerin ömrünün neden kısa olduğunu araştırmalıyız”

Ekonomist Erkin Şahinöz, zirvedeki ‘Yıkıcı teknolojiler ve Uygulamaları’ konulu sunumunda dünyadaki hızlı değişimi anlatarak, yeni iş modelleri hakkında bilgi verdi. Dünyanın hızlı bir dönüşümün içerisinde olduğunu ve iş modellerinin artık değiştiğini aktaran Şahinöz , “Dönüşüm hiç bu kadar hızlı olmamıştı ama hiç bu kadar yavaş olmayacak. Dünyada ortalama şirket ömrü 40 yılın üzerindeyken biz de niye ortalama şirket ömrü 14 yıl. Bunu hep birlikte araştırmamız gerekiyor” dedi.

“Stratejik plan hazırlanırken yeni teknolojilerle uyum düşünülmeli”

Şehirlerimiz Dijital Dönüşümü Nasıl Yapacak?’ konulu panele konuşmacı olarak katılan DÜNYA Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Türkiye’nin bulunduğu bölgede önemli bir sanayi ülkesi konumunda bulunduğunu, İtalya’dan Çin Seddi’ne kadar en modern üretim alt yapısına sahip olduğunu belirtti. Güldağ, “Bunun çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum” dedi. Gelinen noktada ‘biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik bilimi, öbek zinciri, yapay zeka’ kavramlarının öne çıktığını belirten Güldağ, “Bunların hepsi bütün sektörleri toplu olarak dönüştürme kabiliyetine sahip teknolojiler. Bunları bizim kullanabilmemiz için bu sayısal dönüşüme müthiş bir önem vermemiz lazım” diye konuştu. Güldağ, sözlerini şöyle sürdürdü:“Sanayi ile sayısal dönüşümün yan yana gelmesi çok önemli. Sayısal dönüşümü ülkeler ve kentler ciddi biçimde kendilerini tanıtmak için kullanıyorlar. 1987’de Steve Jobs bize Apple gösterdiği zaman hepimizi bir anlamda tarihin öznesi haline de getirdi. Bir şeyler çekiyoruz, derhal tarihteki yerimizi alıyoruz. Katkı vermeye başladık. Bu şuanda bütün ileri gelen kentler tarafından kullanılıyor. Bugün ‘İstanbul’ deyince karşınıza gelen 19 milyon fotoğraf var. New York deyince 19 milyar fotoğraf geliyor.”