Esrarengiz çevre felaketine neden olan şirkete dava açıldı

Bakanlık tarafından mahkemeye yapılan başvuru dilekçesinde, demir yolu şirketi "ulusun su kaynaklarını yasa dışı kirletmekle" suçlanarak "çevre temizliği bedelinin tümünü karşılaması" talebinde bulunuldu. Ayrıca dilekçede Temiz Su Yasası kapsamında, Norfolk Southern demir yolu şirketine, sebep olduğu çevre felaketi için günlük yaklaşık 120 bin dolar, çevreye yayılan tehlikeli varil başına da 2 bin 230 dolar para cezası verilmesi istendi.

3 Şubat’ta meydana gelen kazada, 150 vagonlu trenin 50 vagonu raydan çıkarak infilak etmiş ve etrafa yayılan kimyasal maddeler çevre felaketine sebep olmuştu.