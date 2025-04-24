Estetikten organ nakline... Hedef 12 milyar dolar! Türkiye 2025’te sağlık turizminde gelir rekoru kırmaya hazırlanıyor

Türkiye, sağlık turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor.

Sağlık turizminden elde edilen gelir, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 10 milyar dolar olarak kaydedilirken, 2025 yılı için hedeflenen seviye 12 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin yükselen performansı, kaliteli sağlık hizmeti, deneyimli uzman kadrosu, modern hastaneleri ve uygun fiyat avantajlarıyla destekleniyor.

Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, Türkiye’nin sağlık turizmindeki konumunu değerlendirerek, dijital sağlık çözümleri ve robotik cerrahinin yaygınlaşmasının, Türkiye’yi küresel pazarın liderleri arasına taşıyabileceğini vurguladı.

2 milyon sağlık turisti

2022’de 1.38 milyon olan sağlık turisti sayısı, 2023’te 1.4 milyona, 2024 itibarıyla ise 2 milyona ulaştı. Sağlık turizminde en çok Birleşik Krallık, Almanya, İrlanda, BAE, ABD, Kanada, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen hastalar dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen hastalar, kendi ülkelerindeki yüksek maliyetler ve uzun bekleme süreleri nedeniyle Türkiye’yi tercih ediyor.

En çok tercih edilen sağlık hizmetleri

Op. Dr. Şen’in aktardığına göre, Türkiye’ye gelen yabancı hastaların en çok ilgi gösterdiği hizmetler arasında şunlar yer alıyor:

* Estetik ve Plastik Cerrahi: Yüz germe, burun estetiği, meme estetiği, liposuction, genital estetik

* Diş Sağlığı: İmplant, gülüş tasarımı, lamine kaplamalar

* Saç Ekimi: FUE ve DHI teknikleri

* Obezite Cerrahisi: Mide küçültme ameliyatları

* Göz Sağlığı: Lazer operasyonları, akıllı mercek uygulamaları

* Onkoloji ve Organ Nakli: Kanser tedavileri, böbrek ve karaciğer nakli

Liderliğin güçlenmesi için atılması gereken adımlar

Türkiye’nin sağlık turizminde daha güçlü hale gelmesi için uluslararası marka bilinirliğinin artırılması gerektiğini belirten Op. Dr. Şen, şu önerilere dikkat çekti:

* Uluslararası sağlık fuarlarında daha aktif rol alınması

* Vize ve ulaşım süreçlerinin sağlık turistlerine kolaylaştırılması

* Hastanelerin uluslararası akreditasyon oranlarının artırılması

* Tercüman ve hasta danışmanlığı gibi destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması

* Komplikasyon sigortası gibi güvence sistemlerinin devreye girmesi

Gelecek: Robotik cerrahi ve dijital sağlık

Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, gelecekte sağlık turizminde en önemli dönüşümün robotik cerrahi ve yapay zeka destekli çözümler olacağını belirtiyor. Uzaktan doktor görüşmeleri, online sağlık danışmanlıkları ve kişiselleştirilmiş tedavi modelleri ön plana çıkacak. Kıtalar arası dijital operasyonlar da mümkün hale gelecek.

Türkiye’nin devlet destekleriyle sağlık turizminde daha büyük başarılara imza atması beklenirken, hasta memnuniyetini esas alan yenilikçi yaklaşımların da sektörün geleceğinde kilit rol oynayacağı öngörülüyor.