Et fiyatları yükseldi, halk bakliyat ve bitkisel proteine yöneldi

İngiltere’de et fiyatları son beş yılda ciddi biçimde yükseldi. Ortalama et fiyatı kilogram başına 2020’de 8,07 sterlinden 2025’te 11,38 sterline çıktı. En sert artış kırmızı ette yaşandı; sığır ve kuzu etinin fiyatı yaklaşık yüzde 50 yükseldi.

Domuz etinde kilogram başına 2,64 sterlinlik, işlenmiş kırmızı ette ise 2,98 sterlinlik artış kaydedildi. Bu tablo, etin birçok hane için giderek daha zor erişilebilir hale geldiğini gösteriyor.

Bakliyat ve et arasındaki fark açılıyor

Euromonitor verileri, raf ömrü uzun bakliyatlarla sığır eti arasındaki fiyat farkının 2020’de 6,78 sterlinken 2025’te 10,54 sterline çıktığını ortaya koyuyor. Taze bakliyatlarla et arasındaki fark da aynı dönemde 5,64 sterlinden 9,44 sterline yükseldi. Buna karşın taze bakliyatların fiyatı beş yılda sadece 45 peni artarak kilogram başına 2,94 sterline ulaştı.

Tüketici davranışları değişiyor

Madre Brava’ya göre artan fiyat farkı, tüketicileri bitki bazlı veya hibrit öğünlere yönlendiriyor. 2025’te taze ve işlenmiş etin perakende satış hacimleri pandemi öncesinin altına geriledi. Bu durum, fiyat artışlarının tüketici tercihlerinde kalıcı bir değişime yol açtığını gösteriyor.

Tofu fiyatlarında düşüş

Bitkisel proteinler, düşük maliyetleri sayesinde görece istikrarlı bir fiyat yapısı sergiliyor. Tofu fiyatları düşüş göstererek pek çok taze ve işlenmiş et ürününden daha ucuz hale geldi. Bitki bazlı et alternatifleri de et ürünlerine kıyasla daha sınırlı fiyat artışları yaşadı ve ortalama olarak işlenmiş etten daha ucuz seviyelere indi.

Hastalık riskleri et fiyatlarını yükseltti

Madre Brava UK Direktörü Sara Ayech, iklim değişikliğinin hayvan yemi maliyetleri ve hastalık riskleri üzerinden et fiyatlarını yukarı ittiğini vurguluyor. Bu nedenle et ile bitkisel proteinler arasındaki farkın ilerleyen yıllarda daha da açılabileceği belirtiliyor.