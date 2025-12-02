Et fiyatlarındaki artış üreticiye yansımıyor
Son günlerde karkas et fiyatında yaşanan rekor artışlar, üreticiye yansımıyor. Et fiyatlarında istikrarın olmadığını ve bunun çiftçiye olumsuz yansıdığını belirten Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, hayvan fiyatlarında ağustos ayından bu yana yaklaşık 20 bin lira düşüş gösterdiğini söyledi. Alp, üreticilerin damızlık ineklerini kesim için kiloyla sattığını da aktardı
Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
Et fiyatları rekor üstüne rekor kırarken işin üretici tarafında durum ise çok farklı. Sektör temsilcileri, hayvan fiyatlarında ağustos ayından bu yana yaklaşık 20 bin lira düşüş gösterdiğini ve bunun üreticiye olumsuz yansıdığını belirtiyor. Piyasayı yönetenlerin et fiyatlarını istediği gibi aşağı yukarı çekebildiğine dikkat çeken Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, “Son dönemde ette yaşanan artış çiftçiye yansımadı ve üreticinin hayvanı değerlenmedi. Bölgede kasaplık inek fiyatları 100 bin liraya kadar bulunuyor. Şap hastalığından önce inek fiyatları 150 bin liraya kadar çıkmıştı. Dananın çifti ise bugün 140 bin lira ile 250 bin lira arasında değişiyor. Şap ve hayvan ithalatından dolayı fiyatlar geriledi. Bugünlerde kurbanlık için besilik dana daha çok talep görüyor” dedi.
“Üretici üretimden uzaklaşıyor”
İthalatın olmaması halinde besicinin hayvan teminini üreticiden yapacağını dile getiren Alp, bunun da üreticilerin üretme hevesini artıracağını iletti. Besilik dananın bölgelerinde bulunduğunu, ancak bugün Kars’ta bile angus hayvanların geldiğine değinen Alp, “Son iki yıldır buradaki besiciler bile gidip angus aldığını görüyoruz. Dışardan gelen hayvan ile üretici de dışarıya bağımlı oluyor. Üretici bugün doğrtuyor, büyütüyor ve belli bir aşamaya getiriyor. Bugün bakıyorsunuz angus daha ucuza geliyor. Üreticiler damızlık ineklerini kesime kiloyla satıyor. İneklerin tanesi 70 bin ile 100 bin liraya satıyor ve bu işi bırakıyor. Üretici üretimden uzaklaşıyor” diye konuştu.
Şap hayvanlarda kilo kaybına neden oldu
Şap hastalığından önce her şeyin daha iyi olduğunu ve hastalığın bölgede etkisini yitirdiğini aktaran Alp, fakat hastalıktan dolayı hayvan kayıplarının yanı sıra ciddi anlamda kilo kaybının da yaşadığını belirtti. Hastalıktan sonra hayvanın yeniden eski verimine ulaşabilmesi için belli bir zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Alp, “En az 6 ay zamana ihtiyaç var. Bu 6 ayda üreticilerin Ziraat Bankası ve Kooperatif gibi yerlere ödemesi gereken borçları vardı. Bu borçların ertelenmesi gerekiyordu ama ertelenmedi. En azından şaptan ölen hayvanlara da bir ödenek olması gerekiyordu, o da olmadı. Sonuçta olan yine üreticiye oldu” açıklamasında bulundu.
“Kars’ta hayvan bitmez” diyen Alp, ancak üretimde ciddi anlamda düşüş yaşandığını belirtti. Bugün Kars’ta 650 bin büyükbaş hayvanın olduğu bilgisini veren Alp, bu yıl 172 bin yeni doğan buzağılara küpe taktıklarını aktardı. Diğer yandan, ağustos ayında bu yana hayvanın tanesinde yaklaşık 20 bin lira fiyat düşüş yaşandığını bildiren Alp, “Bu fiyat düşüşünü çifte olarak hesapladığınızda ise 40 bin lira yapıyor. Bazı kişiler istediği gibi piyasasını aşağı çekip önce alım yapıyor. Daha sonra da alımı istediği gibi yukarı taşıyıp, kesimini yapıyor. Fiyat düşüşü ile aile işletmeleri olumsuz etkileniyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ardahan Ziraat Odası Genel Sekreteri Sedat Sural ise şap hastalığından dolayı hayvan fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 30 düşüş gösterdiğini söyledi.
“Hayvan fiyatları ete göre daha az artıyor”
Bölgelerinde hayvan fiyatlarının ete göre nispeten daha az artış gösterdiğini kaydeden Erzurum Aşkale Ziraat Odası Başkanı Selçuk Güney, ete gelen fiyat artışlarının ancak yüzde 10’u kadar hayvan fiyatlarına yansıdığını aktardı. Son günlerdeki et fiyatlarındaki artıştan dolayı hayvan fiyatlarının nispeten hareketlendiğini bildiren Güney, “Şu an bölgemizde karkas etin kilogram fiyatı 530 lira ile 550 arasında bulunuyor. Çiftçiler ineklerini de kiloyla satıyor. Hayvanın üzerinde et varsa kesim dişi erkek fark etmiyor. İnek karkas etinin kilogram fiyatı danaya göre 100 lira daha aşağıda yer alıyor. Diğer yandan şap hastalığı bölge bölge olmak üzere halen devam ediyor. Hayvan pazarlarımız açık ve aşılama oranı yüzde 80’i aştı” dedi.