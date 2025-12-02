Et fiyatlarındaki artış üreticiye yansımıyor

Mehmet H. GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Et fiyatları rekor üstüne rekor kırarken işin üre­tici tarafında durum ise çok farklı. Sektör temsilci­leri, hayvan fiyatlarında ağus­tos ayından bu yana yaklaşık 20 bin lira düşüş gösterdiğini ve bunun üreticiye olumsuz yansıdığını belirtiyor. Piyasa­yı yönetenlerin et fiyatlarını istediği gibi aşağı yukarı çe­kebildiğine dikkat çeken Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, “Son dönemde ette yaşanan artış çiftçiye yansımadı ve üreti­cinin hayvanı değerlenmedi. Bölgede kasaplık inek fiyat­ları 100 bin liraya kadar bulu­nuyor. Şap hastalığından ön­ce inek fiyatları 150 bin liraya kadar çıkmıştı. Dananın çifti ise bugün 140 bin lira ile 250 bin lira arasında değişiyor. Şap ve hayvan ithalatından dola­yı fiyatlar geriledi. Bugünler­de kurbanlık için besilik dana daha çok talep görüyor” dedi.

“Üretici üretimden uzaklaşıyor”

İthalatın olmaması halin­de besicinin hayvan teminini üreticiden yapacağını dile ge­tiren Alp, bunun da üreticile­rin üretme hevesini artıraca­ğını iletti. Besilik dananın böl­gelerinde bulunduğunu, ancak bugün Kars’ta bile angus hay­vanların geldiğine değinen Alp, “Son iki yıldır buradaki besiciler bile gidip angus aldı­ğını görüyoruz. Dışardan gelen hayvan ile üretici de dışarıya bağımlı oluyor. Üretici bugün doğrtuyor, büyütüyor ve belli bir aşamaya getiriyor. Bugün bakıyorsunuz angus daha ucu­za geliyor. Üreticiler damızlık ineklerini kesime kiloyla satı­yor. İneklerin tanesi 70 bin ile 100 bin liraya satıyor ve bu işi bırakıyor. Üretici üretimden uzaklaşıyor” diye konuştu.

Şap hayvanlarda kilo kaybına neden oldu

Şap hastalığından önce her şeyin daha iyi olduğunu ve has­talığın bölge­de etkisini yitirdiğini ak­taran Alp, fakat hastalıktan do­layı hayvan kayıplarının yanı sıra ciddi anlamda kilo kaybı­nın da yaşadığını belirtti. Has­talıktan sonra hayvanın yeni­den eski verimine ulaşabilme­si için belli bir zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Alp, “En az 6 ay zamana ihtiyaç var. Bu 6 ayda üreticilerin Ziraat Bankası ve Kooperatif gibi yer­lere ödemesi gereken borçla­rı vardı. Bu borçların ertelen­mesi gerekiyordu ama ertelen­medi. En azından şaptan ölen hayvanlara da bir ödenek olma­sı gerekiyordu, o da olmadı. So­nuçta olan yine üreticiye oldu” açıklamasında bulundu.

“Kars’ta hayvan bitmez” di­yen Alp, ancak üretimde cid­di anlamda düşüş yaşandığı­nı belirtti. Bugün Kars’ta 650 bin büyükbaş hayvanın olduğu bilgisini veren Alp, bu yıl 172 bin yeni doğan buzağılara kü­pe taktıklarını aktardı. Diğer yandan, ağustos ayında bu ya­na hayvanın tanesinde yakla­şık 20 bin lira fiyat düşüş ya­şandığını bildiren Alp, “Bu fiyat düşüşünü çifte olarak he­sapladığınızda ise 40 bin lira yapıyor. Bazı kişiler istediği gibi piyasasını aşağı çekip ön­ce alım yapıyor. Daha sonra da alımı istediği gibi yukarı taşı­yıp, kesimini yapıyor. Fiyat dü­şüşü ile aile işletmeleri olum­suz etkileniyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ardahan Ziraat Odası Genel Sekreteri Sedat Sural ise şap hastalığın­dan dolayı hayvan fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 30 düşüş gösterdiğini söyledi.

“Hayvan fiyatları ete göre daha az artıyor”

Bölgelerinde hayvan fiyatlarının ete göre nispeten daha az artış gösterdiğini kaydeden Erzurum Aşkale Ziraat Odası Başkanı Selçuk Güney, ete gelen fiyat artışlarının ancak yüzde 10’u kadar hayvan fiyatlarına yansıdığını aktardı. Son günlerdeki et fiyatlarındaki artıştan dolayı hayvan fiyatlarının nispeten hareketlendiğini bildiren Güney, “Şu an bölgemizde karkas etin kilogram fiyatı 530 lira ile 550 arasında bulunuyor. Çiftçiler ineklerini de kiloyla satıyor. Hayvanın üzerinde et varsa kesim dişi erkek fark etmiyor. İnek karkas etinin kilogram fiyatı danaya göre 100 lira daha aşağıda yer alıyor. Diğer yandan şap hastalığı bölge bölge olmak üzere halen devam ediyor. Hayvan pazarlarımız açık ve aşılama oranı yüzde 80’i aştı” dedi.