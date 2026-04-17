Et krizi büyüdü: Fiyatlar uçtu, restoranlar iflas etti

ABD’de dana eti fiyatlarındaki sert artış, hem tüketiciyi hem de restoran sektörünü zor durumda bırakıyor. Mart 2026 itibarıyla biftek fiyatları yüzde 16 yükselirken, kıyma fiyatları da son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Sığır sayısı 75 yılın en düşük seviyesinde

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkedeki sığır ve buzağı sayısı 86,2 milyon başa gerileyerek son 75 yılın en düşük seviyesine indi. Arzdaki bu daralma, fiyatların yükselmesinde belirleyici oldu.

Talep düşüyor, satışlar geriliyor

Artan fiyatlar nedeniyle tüketiciler daha az et tüketmeye başlarken, hem marketlerde hem de restoranlarda satışlar düşüş gösterdi. Özellikle yüksek fiyatlı steakhouse restoranları bu durumdan doğrudan etkilendi.

Lüks restoran zinciri iflas korumasına başvurdu

Bu gelişmelerin ardından 801 Restaurant Group LLC bünyesindeki 801 Chophouse zinciri, borçlarını yeniden yapılandırmak için iflas koruması talebinde bulundu. Şirketin 10 ila 50 milyon dolar arasında borç ve varlık bildirdiği öğrenildi.

Menü fiyatları cep yakıyor

ABD’de steakhouse restoranlarında fiyatlar dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bazı biftek çeşitlerinin fiyatı 140 doların üzerine çıkarken, standart menü ürünleri dahi yüksek maliyetlerle sunuluyor.

Zincir restoranlar küçülmeye gidiyor

Sektördeki daralma sadece tek bir markayla sınırlı değil. Bloomin' Brands gibi büyük gruplar onlarca şubesini kapatırken, Outback Steakhouse ve McCormick & Schmick's gibi zincirler de küçülme yoluna gidiyor.