Et krizi restoranları vurdu: Ünlü barbekücüler kapanma noktasında

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ABD'nin Teksas eyaletinde barbekü kültürünün vazgeçilmez ürünü olan dana brisket, yükselen maliyetler nedeniyle restoran sahiplerini zor durumda bıraktı.

Houston'da faaliyet gösteren Roegels Barbecue'nun sahibi Russell Roegels, son bir yılda toptan brisket fiyatlarının yüzde 28 arttığını belirterek, işletmelerin ciddi baskı altında olduğunu söyledi.

Roegels, menü fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını ancak bunun müşteri kaybına yol açmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Son 75 yılın en düşük sığır varlığı

Sektör temsilcilerine göre ABD'deki sığır sürüsü son 75 yılın en düşük seviyesine geriledi. Azalan hayvan varlığı nedeniyle arz daralırken, et fiyatları da hızla yükseliyor.

Uzmanlar, sürülerin yeniden büyümesine yönelik güçlü işaretlerin bulunmadığını ve bu nedenle fiyat baskısının kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor.

Maliyetler her kalemde arttı

Restoran işletmecileri yalnızca et fiyatlarıyla değil, işçilik giderleri, paketleme maliyetleri, yan ürün fiyatları ve genel işletme giderlerindeki artışlarla da mücadele ediyor.

Sektör uzmanları, bir dönem yüksek kabul edilen pound başına 40 dolarlık brisket fiyatlarının artık birçok restoranda normalleşmeye başladığını ifade ediyor.

Menüler değişebilir

Artan maliyetler nedeniyle bazı işletmeler daha uygun maliyetli alternatif ürünlere yöneliyor. Dana yanağı, sosis, domuz kaburgası ve burger gibi ürünlerin menülerde daha fazla yer almaya başladığı belirtiliyor.

Bazı restoranların ise zarar etmemek için brisket satışını belirli günlerle sınırlandırmayı değerlendirdiği kaydediliyor.

Teksas barbekü kültürü de etkilenebilir

Uzmanlar, artan maliyetlerin sadece restoranları değil, Teksas'ın yıllardır süregelen barbekü geleneğini de dönüştürebileceğini belirtiyor.

Bağımsız işletmelerin kapanması ve menülerin birbirine benzemeye başlamasıyla birlikte, eyaletin farklı bölgelerine özgü barbekü tarzlarının zamanla kaybolabileceği uyarısı yapılıyor. Ancak sektör temsilcileri, fiyatlar yükselse bile Teksaslıların brisketten tamamen vazgeçmeyeceğini düşünüyor.