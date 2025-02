Et Üreticileri Birliği açıkladı! Ramazan'da et fiyatlarında artış olacak mı?

Takip Et

Son günlerde kırmızı et fiyatlarında artış olacağına dair çıkan haberler üzerine Et Üreticileri Birliği (ETBİR), kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı. Birlik, Ramazan ayı öncesinde yapılan değerlendirmeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın almış olduğu önlemlerle mevcut talebin dengeli bir şekilde karşılanacağını belirtti.

Et ve Süt Kurumu'ndan önlemler

Ramazan aylarında et tüketiminin arttığı bilinse de sektörün bu sürece hazırlıklı olduğu, fiyat dalgalanmasının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi. ETBİR, üreticilerin kaliteli ve güvenilir ürün sunmaya kararlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu'nun da kırmızı et fiyatlarını dengelemek için önlemler alarak, vatandaşların uygun fiyatlarla ete ulaşmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ETBİR, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilere ulaşmasının önemine dikkat çekerek, "Ramazan ayı süresince kırmızı et fiyatlarında herhangi bir artış beklentisi olmadığını" bir kez daha duyurdu.