Et ve Süt Kurumu, ilk süt tesisini Yozgat'ta açıyor
Et ve Süt Kurumu, yaklaşık 45 milyon liraya mal edilen ve günlük 98 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak ilk süt tesisini Yozgat'ta açmaya hazırlanıyor. Tesiste peynir çeşitleri ve tereyağı üretimi yapılacak.
Türkiye'de hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sunan Et ve Süt Kurumu, ilk süt işleme tesisini Yozgat'ta hizmete almaya hazırlanıyor.
Veteriner hekimlerin kontrolünde kasaplık hayvan alım ve kesimlerini yaparak, hijyenik şartlarda kaliteli üretim için et kombinalarını faaliyete geçiren kurum, Yozgat'ta kurduğu işleme tesisi ile de süt ürünleri üretecek.
Kurumun üreticilerden toplayacağı süt ile kentte süt sığırcılığının gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor. Tesiste kaşar, lor ve beyaz peynir ile tereyağı üretilecek.
Günlük 98 ton süt işleme kapasiteli, 1500 metrekare kapalı alana sahip Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası'nın, bu ay sonunda deneme üretimine başlaması bekleniyor.