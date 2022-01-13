Et ve Süt Kurumu, ilk süt tesisini Yozgat'ta açıyor

Türkiye'de hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sunan Et ve Süt Kurumu, ilk süt işleme tesisini Yozgat'ta hizmete almaya hazırlanıyor.

Veteriner hekimlerin kontrolünde kasaplık hayvan alım ve kesimlerini yaparak, hijyenik şartlarda kaliteli üretim için et kombinalarını faaliyete geçiren kurum, Yozgat'ta kurduğu işleme tesisi ile de süt ürünleri üretecek.

Kurumun üreticilerden toplayacağı süt ile kentte süt sığırcılığının gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor. Tesiste kaşar, lor ve beyaz peynir ile tereyağı üretilecek.

Günlük 98 ton süt işleme kapasiteli, 1500 metrekare kapalı alana sahip Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası'nın, bu ay sonunda deneme üretimine başlaması bekleniyor.