Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu etine indirim

Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Kurum, kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor.

İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak. İndirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

ESK, üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı da hedefliyor.