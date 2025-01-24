Et ve Süt Kurumu’ndan Ramazan öncesi 'fahiş' fiyat alarmı! Kritik adımı duyurdular

Et ve Süt Kurumu X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için atılacak adımları açıkladı.

Paylaşımda piyasa regülasyonu ile görevli olduğunu anımsatan Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayı öncesi tüketicilerin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için alınan tedbirleri duyurdu.

Buna göre; Et ve Süt Kurumu, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, Ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapacak.

Karkas etler piyasaya sürülecek

Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacaktır.

Et ve Süt Kurumu açıklamasında “Böylelikle her Ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” ifadesi yer aldı.