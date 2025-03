'Ete zam’ manipülasyonu firmanın radarına takıldı

Takip Et

Sosyal medyada et fiyatlarında artışa neden olacak "et fiyatları artacak", "hayvanlarınızı kesmeyin" gibi manipülatif söylemler dikkat çekerken, Facebook’taki bir paylaşım et üreticisi firmanın radarına takıldı.

‘Et Borsası’ adındaki kapalı grup, Namet'in adını kullanarak kesim fiyatlarının zamlanacağına yönelik paylaşımlar yaparken konuya ilişkin Namet Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kayar'dan açıklama geldi.

'Kesim rakamlarının firmamızla hiçbir ilgisi yoktur'

Kayar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“’Et Borsası’ isimli sosyal medya grubu içerisinde (Facebook) 08 Mart cumartesi akşamı, bir kullanıcının paylaşımında firmamızın adı bilgimiz ve iznimiz dışında kullanılarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, asılsız bir içerik yayılmış olup; ‘Namet Et Kesim Fiyatları!’ adı altında bir takım asılsız rakamlara yer verildi.

Bu paylaşımda geçen sözde kesim rakamlarının firmamızla hiçbir ilgisi yoktur ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kesim fiyatlarımızla ilgili doğru ve gerçek bilgilere, sadece firmamız Namet’in Bölge Temsilciliklerinden ulaşılabilir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”

Sosyal medyadaki manipülasyona takip

Daha önce de Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi sosyal medyadaki manipülasyona dikkat çekmişti. Sosyal medyada ‘hayvanınızı kesmeyin’ diye paylaşım yapan kişilere yönelik hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını duyuran Tüfekçi, sosyal medyadaki manipülasyonlara karşı uyarmıştı.