Ether ETF'lerinde işlem hacmi 1 buçuk milyar doları aştı

Spot Ether ETF’leri piyasaya çıktıktan aylar sonra büyük bir ivme yakaladı. Ağustos ayında işlem görmeye başlayan fonlar şimdiye kadarki en yoğun işlem hacimlerini gördü. Ethereum tabanlı ETF’lerin işlem hacmi bir önceki haftaya göre yüzde 44’ten fazla artarak 1,63 milyar doları aştı.

BTC'nin haberine göre lansmanlarının ilk üç haftasında ETF’ler günlük ortalama 566 milyon dolar civarında bir hacme sahipti. Ancak Ağustos’un ikinci yarısından Ekim sonlarına kadar geçen süreçte işlem hacimleri ciddi bir yavaşlama gösterdi.

Bu dönemde günlük ortalama işlem hacmi yaklaşık 168 milyon dolar seviyesine kadar geriledi. Buna rağmen geçtiğimiz hafta bu tablo değişti ve günlük hacim ortalama 326 milyon doların üzerine çıktı.

Bu model, daha önce Bitcoin ETF’lerinde görülen işlem eğilimlerini akıllara getiriyor. Bitcoin ETF’leri de başlangıç dönemlerinde yoğun bir işlem ilgisiyle karşılanmış, ardından bir süre sakin bir dönem yaşamıştı. Ancak bu durgunluk hacimlerin hızla artışa geçtiği ve fiyatların yukarı yönlü ivmelendiği bir evreyle son bulmuştu.

Bitcoin ETF’leri piyasaya sürüldüğünde ilk yedi işlem gününde günlük ortalama 2,36 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştı. Takip eden ay boyunca ise işlem aktivitesinde düşüş yaşanmış ve günlük hacim 1,4 milyar dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak bu “sessiz” dönemden sonra, işlem hacmi adeta patlama yaparak günlük 5,4 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Bitcoin’in değeri yüzde otuz beşin üzerinde bir artışla 50.900 dolardan tarihi zirvesi olan 74.000 dolara tırmandı.

Bu tipik bir örüntüyü ortaya koyuyor: Başlangıçta yüksek ilgi ve hacim, ardından görece bir yavaşlama ve sonrasında hem işlem hacimlerinde hem de varlık fiyatında güçlü bir yükseliş. Geçen hafta Ethereum ETF’lerinde görülen hacim artışı da bu yapıya benzer bir sinyal veriyor.

Ethereum fiyatı da bu süreçte hareketlendi. ETF’lerin üç aylık dönemdeki en yoğun işlem hacimlerinin ardından ETH fiyatı geçen hafta yüzde 25’lik bir artışla Mayıs ayından bu yana en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirdi. Bu durum, spot ETH ETF’lerinin sadece hacim açısından değil, fiyat etkisi bakımından da piyasada önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.