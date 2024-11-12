Ethereum ETF'lerine rekor giriş! Tüm zamanların en yüksek yatırımı

Trump’ın zaferinin ardından kripto piyasası hız kazanmaya devam ederken, 11 Kasım’da ETH ETF'lere toplam 294,9 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Böylece ABD'de işlem gören spot Ether borsa yatırım fonları (ETF'ler), tarihin en yüksek giriş hacmini kaydetmiş oldu.

ETF'de yeni rekor

CNBC-e'nin haberine göre, ETH ETF'lerinin temmuz ayında yapılan lansmanında 106,6 milyon dolarlık giriş kaydedilmişti ve 11 Kasım'a kadar rekor buydu. Ancak 294,9 milyon dolarla bu rekor kırılmış oldu.

Girişlerde en büyük payı, 115,5 milyon dolar ile Fidelity Ethereum Fonu (FETH) alırken, BlackRock'un çıkardığı iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) 100,5 milyon dolarlık girişle ikinci sırada yer aldı.

Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) 63,3 milyon dolar ile üçüncü olurken, Bitwise Ethereum ETF (ETHW) ise 15,6 milyon dolarlık yatırım çekti.

Diğer tüm ABD spot Ether ETF'lerinde ise giriş kaydedilmedi.

ABD spot Ether ETF'leri, lansmandan bu yana yaklaşık 3,1 milyar dolarlık bir yatırım çekmiş durumda. BlackRock’un ETHA’sı, 23 Temmuz’dan bu yana 1,5 milyar doların üzerinde bir girişle sektörde liderliğini sürdürüyor.

ETH'nin fiyatı CoinMarketCap verilerine göre, son 24 saatte yaklaşık yüzde 7 arttı ve 3.369 dolara geldi.