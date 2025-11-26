Eti, Kanadalı gıda devini satın aldı: Dev anlaşmanın detayları...

Türk gıda devi Eti Gıda, Kanada’nın bitki bazlı proteinli atıştırmalık üreticisi Trubar Inc.'i 201 milyon Kanada doları (yaklaşık 142,7 milyon dolar) karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı. Gıda devi, hem uluslararası portföyünü genişletmeyi hem de Kuzey Amerika’nın hızla büyüyen sağlık odaklı atıştırmalık pazarında güçlü bir piyasayı elinde tutmak istiyor.

Trubar İcra Kurulu Başkanı Kingsley Ward, anlaşmayı şirket için “kritik bir dönüm noktası” olarak tanımlarken, Eti’nin tüketici markalarını büyütme konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübesinin satın almayı stratejik uyum haline getirdiğini söyledi.

CEO Erica Groussman ise Eti’nin global operasyon gücünün markanın Kuzey Amerika’daki ivmesini hızlandıracağını ve uluslararası açılımına önemli katkı sunacağını açıkladı.

İlk 9 ayda 49 milyon dolar gelir sağladı

2018’de kurulan ve geçmişte Simply Better Brands Corp. adıyla bilinen Trubar, Vancouver merkezli bir şirket. “Temiz etiket” yaklaşımıyla ürettiği bitki bazlı protein barlarıyla pazarda güçlü bir bilinirlik elde eden şirket, 2025’in ilk dokuz ayında 49,2 milyon dolar gelir bildirmişti.

2024 yılının en büyük gıda üreticisi

1962’de kurulan Eti Gıda, Türkiye’nin en büyük gıda üreticileri arasında yer alıyor. Merkezi Eskişehir’de bulunan şirket; bisküviden çikolataya geniş bir ürün yelpazesine sahip, biri Romanya’da olmak üzere dokuz üretim tesisi işletiyor ve 7 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

300 ürün grubunda 45 marka yöneten Eti, İstanbul Sanayi Odası verilerine göre 2024 yılında Türkiye’nin gelir bazında en büyük gıda üreticisi oldu. Şirketin 2024 yılı satışları 55,18 milyar TL (yaklaşık 1,29 milyar dolar) olarak gerçekleşti.