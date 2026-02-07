ETİ, TRUBAR'ı 173 milyon dolara satın aldı

Türkiye atıştırmalık sektörünün büyük markalarından ETİ Gıda, küresel pazarlardaki varlığını güçlendirmek amacıyla stratejik bir satın almaya imza attı. Şirket, Kuzey Amerika’da hızla büyüyen bitkisel bazlı protein bar markası TRUBAR’ın tamamını 173 milyon dolara satın aldı.

Sağlıklı atıştırmalık trendine doğrudan yatırım

Satın alma, ETİ’nin uzun vadeli küreselleşme vizyonunun önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bitkisel bazlı, temiz içerikli ve lezzet odaklı ürünleriyle öne çıkan TRUBAR, Kuzey Amerika’da önemli bir pazar payına sahip. Bu hamleyle ETİ, yükselen sağlıklı atıştırmalık trendine doğrudan yatırım yapmış oldu.

20 bini aşkın satış noktası

2018 yılında girişimci ve anne Erica Groussman tarafından kurulan TRUBAR, kısa sürede ulusal ölçekte güçlü bir marka haline geldi. 2025’te yaklaşık 100 milyon dolar brüt gelir elde eden şirket, son bir yılda 20 bini aşkın satış noktasına ulaştı. Ürünler; Costco, Target, Walmart ve Amazon gibi büyük perakende kanallarında tüketiciyle buluşuyor.

Küresel ölçekte yeni bir konumlanma

ETİ Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, satın almanın yalnızca coğrafi bir genişleme değil, aynı zamanda küresel ölçekte yeni bir konumlanma anlamına geldiğini vurguladı. Kanatlı, ETİ’nin kalite, inovasyon ve operasyonel gücünün TRUBAR’ı uluslararası pazarlarda daha ileri taşıyacağını ifade etti.

Kuzey Amerika’nın, atıştırmalık sektöründe küresel trendleri belirleyen en kritik pazarlardan biri olduğuna dikkat çeken ETİ yönetimi, bu yatırımın Türkiye’deki liderliği dünya ölçeğine taşıma hedefiyle örtüştüğünü belirtti.

Markanın kimliği değişmeyecek, güçlenecek

TRUBAR Kurucusu ve CEO’su Erica Groussman ise ETİ ortaklığının markanın kimliğini değiştirmeyeceğini, aksine güçlendireceğini söyledi. Groussman, bu iş birliği sayesinde daha hızlı inovasyon yapabileceklerini ve daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşabileceklerini vurguladı.