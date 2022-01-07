‘Etiketi değiştiremedik’ mazereti kabul edilemez

Mehmet Hanifi GÜLEL

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, Federasyon olarak Eylül 2021’den bu yana her ayın 1’inde market rafl arındaki ürünleri kontrol ettiklerini bildirdi. Deniz, yürütülen Market Endeksi çalışması kapsamında sıra dışı durumlar tespit ettiklerini belirterek, “1 Aralık’ta aynı markette yapılan tespitte, fiyatının 9.90 TL olduğunu görüldüğümüz bir ürün 1 Ocak 2022 tarihinde aynı marka, aynı gramaj ve aynı ambalaj içinde 33,50 TL olarak fiyatlanmıştı” dedi. Burada haksız bir ticari uygulamanın bulunduğunu aktaran Deniz, 6502 sayılı Yasa’daki “raf fiyatıyla kasa fiyatı arasındaki farkın tüketici lehine uygulanması kuralının” da ihlal edildiğini kaydetti. Bunun yanı sıra fahiş bir zammın olduğunu dile getiren Deniz, “Yani bir ürünün fiyatının 9,9 liradan, bir ay sonra 33,5 liraya yükselmesi kabul edilir bir şey değil. Üç kat artış var, biz de bunu yetkililere bildirdik” diye konuştu.

Söz konusu örnek olayla ilgili bilgi veren Deniz, bir zincir marketin şubesindeki kırmızı mercimek ile ilgili bu sıra dışı durum üzerine market yetkililerinden bilgi istediklerini ve konuyu araştırdıklarını anlattı. Deniz, “Market yetkilileri tarafından; her iki ürünün farklı ürünler olduğu iddia edildi, bu iddiaya karşın 33,50 TL olan ürünün de, ‘müşteri memnuniyeti’ gerekçesiyle 9.90 TL’den verilebileceği belirtildi. Ancak bu teklif tarafımızdan kabul edilmeyerek, kanıt olması için her iki ürün de satın alındı. Yine aynı market şubesinde, raflarda ürün olmasına karşın fiyat etiketinin olmadığı da görüldü. Satın alınan ürünü fişi ile beraber Ticaret Bakanlığı’nın yetkili müdürlüklerine yazılı olarak başvurduk” dedi.

Şu anda yaşanılan bir diğer sorunun ise bir ürünün raf fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması olduğunu aktaran Deniz, “Etiketleri değiştiremedik diye bir mazeretleri var. Bu kabul edilir bir şey değil. Yasa çok açık raftaki fiyat yok ise tüketici kasaya gittiğinde hangi fiyat ucuz ise o fiyattan alma hakkı var. Bir de son dönemde yetiştiremiyoruz gerekçesiyle etiket artık koymuyorlar. Etiket yönetmenliği açık, her ürünün birim fiyatını, gramajı ve özelliklerini belirten bir etiketin mutlaka rafta olması gerekiyor. Biz tüketiciler adına söylüyoruz, rafın önünde daha fazla vakit geçiriyoruz, daha dikkatli inceliyoruz. Bu fırsatçılığa imkan vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Tüketicinin farkedemediği sistematik artışlar yapılıyor

Sıradan tüketicinin gıda ürünlerinde yaşanılan zamları fark edemediğine dikkat çeken Mehmet Bülent Deniz, tüketicilerin hem zamanının olmaması hem de bir zam furyasının yaşandığını belirtti. Artık normalleşme olduğu için 9,90 liradan, 33,50 liraya yükselmesini fark edilemediğine vurgu yapan Deniz, arkadaşımızın denetleme görevi olduğu için o algıyla dikkat ettiğini, yoksa ortalama bir tüketicinin fark edebileceği bir fırsatçılık olmadığını iletti.