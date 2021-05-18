Etilen polimer atık ithalatı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, etilen polimer atık ithalatını, "ithalatı yasak diğer atıklar" listesine ekledi. Atığın ithalatı 45 gün sonra durdurulacak.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ithalat denetimi tebliğinde yapılan değişiklik uyarınca, etilen polimer atık ithalatı, "ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklar" listesinden çıkartılarak, "ithalatı yasak diğer atıklar" listesine dahil edildi.



Çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş bu kapsamdaki atık ithalatı, bugün itibarıyla 45 gün süreyle değişiklik öncesi hükümler doğrultusunda sonuçlandırılacak.