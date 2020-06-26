Etkiyap’ın ilk icra kurulu toplantısı online yapıldı

26 Haziran 2020

Türkiye’deki devlet, kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak bireylere ve kurumlara ‘etki yatırımı’ farkındalığı sağlamak amacıyla kurulan Etki Yatırımı Platformu (Etkiyap) ilk icra kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

COVID-19 önlemleri sebebiyle internet ortamında düzenlenen toplantıda Etkiyap’ın bir fikir olarak ortaya çıkıp bugüne kadar yaşadığı süreç değerlendirildi. Şafak Müderrisgil ve Sertaç Yeltekin’in liderliğinde bu yılın nisan ayında kurulan Etkiyap’ın Türkiye’de ‘etki yatırımı’ kavramının daha iyi tanınması ve yeni bir yatırım modeli olarak yaygınlaşmasını sağlama doğrultusunda yapılacak faaliyetlere ilişkin stratejiler konuşuldu. Etkiyap’ın tüzel kişiliği olarak oluşturulan Etki Yatırımı Derneği’nin yapısı ve faaliyet alanları istişare edildi.

Dünyanın dört bir yanındaki beş farklı ülkeden toplantıya bağlanan Etkiyap İcra Kurulu Üyeleri etki yatırımı modeline hem sektörler arasında hem de kamuoyunda farkındalık kazandırılması amacıyla atılması planlanan adımları konuştu. Etki yatırımı için gerekli ekosistemin oluşturulmasında yapılacaklara yönelik bir yol haritası çıkarıldı.

Etkiyap İcra Kurulu; Şafak Müderrisgil, Sertaç Yeltekin, Arif İsmet Yetkin, Prof. Dr. Aşkın Asan, Prof. Dr. Sevin Yeltekin, Prof. Dr. İpek İlkkaracan, Ayşegül Güngör, Cem Baytok, Melek De-Wint, Gülin Yücel, Özlem Odabaş Tavares, Ebru Debbağ ve Yılmaz Arısoy’dan oluşuyor.