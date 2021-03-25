Euler Hermes'ten şirketlere 'iflas dalgası' uyarısı

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes, iflas dalgasına karşı şirketleri uyardı. “Şirketinizi iflasların domino etkilerinden nasıl korursunuz?” başlıklı e-kitapta, devlet desteklerinin kalkmasıyla birlikte küresel iflas oranının yüzde 25 artış gösterebileceği uyarısında bulundu.

Euler Hermes Ekonomik Araştırmalar Bölümü Başkanı Alexis Garatti, kısa vadede yerinde olan devlet desteklerinin orta vadede ise rekabetin bozulmasına neden olduğunu söyledi. Devlet desteği ile ayakta kalabildiği için “zombi” olarak nitelendirilen şirket sayısındaki artışa dikkat çeken Garatti, “Devlet desteklerinin kalkması ile birlikte birçok şirketin ticari yükümlülüğünü yerine getirememesi, iflaslarda zincirleme bir reaksiyon yaratabilir. Büyük bir iflas dalgası yaşanabilir. Domino etkisi olarak tanımlanabilecek bu duruma karşı şirketler, nasıl korunacaklarını planlamalı” dedi.

En riskli sektörler: Havacılık, konaklama, gıda dışı perakende

Türkiye’nin de içinde yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa’da iflasların yüzde 20 artabileceğini belirten Garatti, şu değerlendirmede bulundu: “Bu oran Euro bölgesinde yüzde 29, Kuzey Amerika’da yüzde 36, Afrika ve Orta Doğu bölgesinde yüzde 19, Asya-Pasifik bölgesinde ise yüzde 22 olarak ön görülüyor. Diğer yandan fiziki alışveriş veya etkileşimin olduğu tüm sektörlerin gelirleri pandemiden önemli ölçüde etkilendi. Şu anda iflas riskinin en yüksek olduğu sektörler arasında; havacılık (ulaşım ve ekipman), konaklama ve gıda dışı perakende bulunuyor.”

CEO ve CFO'lara öneriler

Salgının sosyal ve ekonomik etkilerinin bölgeden bölgeye değiştiğini vurgulayan Garatti, CEO ve CFO’lara, yaşanabilecek iflas dalgasından nasıl korunabilecekleri ile ilgili ise şu önerilerde bulundu:

• Ticari ortağınızın iflas riskini belirleyin ve belgeleyin.

• Entegre bir risk yönetimi oluşturarak her bir ticaret ortağınızı puanlayın.

• Tüm müşterilerinizi sürekli olarak izleyin.

• Risk faktörünü azaltmak için önleyici tedbirler alın.

• Müşterilerinizle olan kredi riskinizi sınırlayın.

• Ödeme koşullarınızı diğer ülkelerdeki ve sektörlerdeki trendlerle karşılaştırın.

• Nakit akışınızı optimize edin.