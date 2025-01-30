Euro bölgesi 2024'ün son çeyreğini sıfır büyümeyle tamamladı

Euro Bölgesinde eskiden büyümenin lokomotifi konumunda bulunan Almanya'da üst üste ikinci yıl azalan üretimin etkisiyle bölge ekonomisi geçen yılın son çeyreğini büyüyemeden tamamladı.

AB istatistik ajansı Eurostat, 20 ülkeden oluşan euro bölgesinde gayri safi yurtiçi hasılanın 2024'ün son çeyreğinde sıfır artışla sabit kaldığını söyledi. Beklentiler ekonominin yüzde 0,1 oranında büyüyeceği yönünde oluşuyordu.

Ekonomi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yönetimi altında olası ticaret kesintilerinden rahatsız olan işletmeler ve enflasyondan etkilenen tüketicilerin harcama konusunda temkinli kalmasıyla üçüncü çeyrekteki yüzde 0,4 büyümenin ardından son çeyrekte güç kaybetti.

Siyasi gelişmeler ekonomiyi olumsuz etkiledi

Rusya'dan gelen ucuz enerjinin kaybı, boğucu bürokrasi ve Berlin'deki siyasi felç gibi birden fazla olumsuzlukla boğuşan Almanya, dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 küçüldü.

Avrupa'nın en büyüğü olan Alman ekonomisi de 2024'ün tamamında yüzde 0,2 küçüldü ve bu, üst üste ikinci yıl azalan üretim oldu. Bu yıl için de beklentiler çok iyi değil. Hükümet Çarşamba günü 2025 için tahminini yüzde 1,1'den yüzde 0,3'e düşürdü.

Önde gelen ekonomiler Almanya ve Fransa; hükümet harcamaları, düzenleme ve vergiler açısından geleceğin ne getireceği konusunda işletmeleri ve tüketicileri belirsizlerle karşı karşıya bırakan siyasi çalkantılardan huzursuz. Almanya'nın karışıklığı, aylardır ekonomiyle ilgili ne yapılacağı konusunda çekişme içinde olan Sosyal Demokrat Şansölye Olaf Scholz'un iktidar koalisyonunun çöküşünün ardından 23 Şubat'ta yapılacak ulusal seçimden sonra düzelebilir.