Euro Bölgesi 2025'e güçlü çeyreklik performansla girdi

Euro Bölgesi ekonomisi, aralık ayında büyüme hızında sınırlı bir yavaşlama kaydetmesine rağmen, 2025 yılını son iki yılı aşkın sürenin en güçlü çeyreklik performansıyla tamamladı. Hizmetler sektöründe devam eden ivme, imalat sanayindeki daralmanın etkisini dengeleyerek büyümeye katkı sağladı.

S&P Global tarafından derlenen HCOB nihai bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayında gördüğü 30 ayın zirvesi olan 52,8 seviyesinden aralıkta 51,5'e geriledi.

Endeks, 51,9 olan öncü verinin altında kalsa da 50 eşik değerinin üzerinde kalmaya devam ederek ekonomik faaliyette genişlemeye işaret etti. Dördüncü çeyrek ortalama PMI değeri ise 52,3 ile 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, söz konusu verilerin büyümenin hız kazanmış olabileceğine işaret ettiğini belirtti. De la Rubia, 2026 yılında hizmetler sektöründe ılımlı büyümenin sürmesini, imalat tarafında ise savunma ekipmanları ve inşaat makinelerine yönelik talep artışının etkili olmasını beklediklerini ifade etti. Bu gelişmelerle birlikte ekonomik büyümenin yüzde 1'in belirgin şekilde üzerine çıkmasının mümkün olabileceği değerlendirildi.

Yeni siparişlerde beş ay üst üste artış

Yeni siparişler beşinci ay üst üste artış gösterirken, artış hızının eylül ayından bu yana en düşük seviyede kaldığı görüldü. İmalat sanayinde yeni siparişlerdeki düşüş ivme kazanırken, hizmetler sektöründe satış artışı yavaşladı. Hizmetler iş faaliyeti endeksi kasımda 53,6 seviyesindeyken aralıkta 52,4'e geriledi.

Almanya ivme kaybetti

Ülkeler bazında bakıldığında İspanya öne çıkarken, Almanya'da ekonomik genişleme ivme kaybetti. Almanya Hizmetler PMI'ı aralık ayında 53,1'den 52,7'ye düşerek son üç ayın en düşük seviyesine indi. Almanya bileşik PMI çıktı endeksi de 52,4'ten 51,3'e gerileyerek dört ayın en düşük düzeyini gördü. İş dünyasının beklentileri ise geçen yılın nisan ayından bu yana en zayıf seviyeye geriledi.

Fransa'da ise hizmetler sektörü aralık ayında büyük ölçüde yatay seyretti. Fransa Hizmetler PMI'ı 50,1 seviyesinde gerçekleşirken, dördüncü çeyrek ortalaması 49,8 olan endeks yılın son çeyreğinde genel olarak durağan bir tabloya işaret etti. Yeni siparişler ve istihdamda kayda değer bir değişim gözlenmezken, uluslararası talepteki zayıflama dikkat çekti.

Dokuz ayın en yüksek seviyesi

Euro Bölgesi genelinde girdi maliyet enflasyonu dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkarken, çıktı fiyat enflasyonu kasım ayına kıyasla değişmedi. Toplam istihdamda sınırlı bir artış görülse de, imalat sektöründeki iş kayıpları istihdam görünümünü baskılamayı sürdürdü.