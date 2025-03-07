Euro Bölgesi 4. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin 2024 yılı dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam verilerini açıkladı.

Euro Bölgesi ekonomisi, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 1,2 büyüme kaydetti. Açıklanan rakamlar, daha önce öngörülen yüzde 0,1’lik çeyreklik ve yüzde 0,9’luk yıllık büyüme tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

AB genelinde ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı.

Almanya ve Fransa daraldı, İspanya öne çıktı

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya, son çeyrekte yüzde 0,2 daralarak negatif büyüme kaydetti. Fransa ekonomisi de yüzde 0,1 oranında küçüldü. Öte yandan, İtalya yüzde 0,1, İspanya ise yüzde 0,8 büyüdü.

Yıllık bazda incelendiğinde Almanya ekonomisi yüzde 0,2 küçülürken, Fransa ve İtalya yüzde 0,6, İspanya ise yüzde 3,5 büyüme gösterdi.

İstihdam da artış gösterdi

Euro Bölgesi’nde istihdam, son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,7 arttı. AB genelinde de istihdam çeyreklik yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,5 yükseldi.

2024 yılı geneline bakıldığında, Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,9, AB ekonomisi ise yüzde 1 büyüme kaydetti.