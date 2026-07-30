Euro Bölgesi beklentilerin iki katı büyüdü

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Euro Bölgesi ekonomisi, Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetleri ve küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen 2026’nın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.

Gayrisafi yurt içi hasıla, nisan-haziran döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 0,2 büyümesi yönündeydi.

Daralmanın ardından güçlü dönüş

İkinci çeyrek verisi, yılın ilk üç ayında kaydedilen yüzde 0,2’lik daralmanın ardından ekonominin yeniden büyümeye geçtiğini gösterdi.

İlk çeyrekte Euro Bölgesi verilerini aşağı çeken temel unsurlardan biri İrlanda ekonomisindeki sert küçülmeydi. İrlanda’nın ikinci çeyrekte yüzde 3,9 büyümesi, bölge ortalamasındaki toparlanmaya güçlü katkı sağladı.

İrlanda’da çok uluslu şirketlerin üretim, fikrî mülkiyet ve bilanço hareketleri gayrisafi yurt içi hasıla verilerinde büyük dalgalanmalar yaratabiliyor. Bu nedenle Euro Bölgesi’nin yüzde 0,4’lük büyümesinin tamamı iç talepte aynı ölçüde güçlenme anlamına gelmiyor.

İspanya yüzde 0,7 büyüdü

Euro Bölgesi’nin büyük ekonomileri arasında en güçlü performansı İspanya gösterdi. Ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü.

İspanya’nın büyümesinde turizm gelirleri, istihdamdaki artış ve iç tüketim etkili oldu. Ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 genişledi.

İspanya böylece Almanya, Fransa ve İtalya’dan daha hızlı büyümeyi sürdürdü. Ülkenin performansı Euro Bölgesi ortalamasını da yukarı taşıdı.

Almanya beklentiyi aştı

Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüyerek yüzde 0,1’lik piyasa beklentisini geçti.

İhracattaki toparlanma büyümeyi desteklerken hane tüketimi zayıf kaldı. Şirket yatırımlarındaki gerileme de Avrupa’nın en büyük ekonomisindeki toparlanmanın sınırlı olduğunu gösterdi.

Almanya üçüncü çeyrek üst üste büyüme kaydetti. Ancak yüksek enerji fiyatları, otomotiv sektöründeki rekabet ve zayıf iç talep yılın ikinci yarısına ilişkin riskleri koruyor.

Fransa ve İtalya da büyüdü

Fransa ekonomisi ilk çeyrekteki yüzde 0,1’lik daralmanın ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü.

Hane halkı harcamalarındaki toparlanma ve havacılık ürünlerinin desteklediği ihracat, Fransa’nın yeniden büyümeye geçmesini sağladı. Ülke yönetimi daha önce 2026 büyüme tahminini yüzde 0,9’dan yüzde 0,7’ye indirmişti.

İtalya ekonomisi de çeyreklik bazda yüzde 0,2 büyüdü. Yıllık büyüme yüzde 1’e ulaşırken hizmetlerdeki genişleme, sanayi ve tarımdaki kaybı dengeledi.

Yapay zekâ yatırımları destekledi

Veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlar, Euro Bölgesi’ndeki sermaye harcamalarının belirli alanlarda güçlü kalmasını sağladı.

Kamu harcamaları ve hane tüketimindeki toparlanma da enerji fiyatlarının üretim ile ulaştırma maliyetlerinde yarattığı baskıyı sınırladı.

Ancak yapay zekâ yatırımlarının etkisi ülkeler ve sektörler arasında eşit dağılmıyor. Sanayi üretimi, geleneksel ihracat ve konut yatırımları bölgenin birçok ekonomisinde zayıf kalmayı sürdürüyor.

Faiz hesabı zorlaştı

Avrupa Merkez Bankası, temmuz toplantısında mevduat faizini yüzde 2,25 seviyesinde sabit tuttu. Banka, haziran ayında enerji maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle faizi 25 baz puan artırmıştı.

Beklentilerin üzerindeki büyüme, Euro Bölgesi ekonomisinin yüksek enerji maliyetlerine karşı tahmin edilenden daha dayanıklı kaldığını gösterdi. Ancak güçlü veri, enflasyonun kalıcılaşması halinde yeni faiz artışları için de alan yaratabilir.

Avrupa Merkez Bankasının 2026 yılı için Euro Bölgesi büyüme tahmini yüzde 0,8 seviyesinde bulunuyor. Bölgenin yılın ikinci yarısındaki performansını petrol ve doğal gaz fiyatları, tüketici harcamaları, ihracat talebi ve faiz kararları belirleyecek.